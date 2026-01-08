Encuesta global: el 86% de los CEOs incorporaron la sustentabilidad en sus operaciones

Un relevamiento global de la ONU y Accenture indica que casi 9 de cada 10 CEO ya integran la sostenibilidad en sus operaciones, impulsados por la tecnología, la presión de los mercados y nuevas exigencias regulatorias.

El informe ONU-Accenture advierte que, aunque persisten barreras financieras y geopolíticas, los líderes empresariales ven la integración sostenible como clave para reducir riesgos y crear valor de largo plazo.

La sostenibilidad dejó de ser una declaración de principios para convertirse en parte del funcionamiento cotidian o de las empresas. Así lo indica un nuevo estudio elaborado por Naciones Unidas y Accenture, según el cual el 86% de los CEO a nivel global afirma que hoy la sostenibilidad está integrada en las operaciones centrales de sus compañías .

El informe muestra un cambio de etapa en el liderazgo empresarial: lo s directores ejecutivos están pasando del compromiso formal a la integración efectiva, incorporando criterios ambientales y sociales en la estrategia, los procesos operativos y las prioridades de gestión.

Belén Arce, líder de sostenibilidad en Accenture, explica que este giro responde a un contexto cada vez más exigente. “Las crecientes expectativas de los clientes, las nuevas métricas, normas de reporte más estrictas y una mayor trazabilidad de los productos refuerzan la necesidad de integrar la sostenibilidad en las decisiones cotidianas del negocio. Desde el diseño de productos hasta la gestión de la cadena de suministro, esta integración reduce riesgos, impulsa la innovación y crea valor de largo plazo tanto para las empresas como para la sociedad”, señaló.

El estudio identifica tres grandes factores que están redefiniendo la visión de los CEO sobre la sostenibilidad. El primero es la tecnología . El rápido avance de las herramientas digitales y el intercambio de conocimiento están permitiendo progresos concretos en toda la agenda sostenible, con impactos sociales significativos. Innovaciones en infraestructura, sistemas digitales y gobernanza basada en datos ampliaron el acceso a servicios básicos, mientras que tecnologías de sensores de bajo costo y monitoreo digital contribuyeron a una gestión segura del 73% del agua potable a nivel mundial.

Sin embargo, aunque el interés por las plataformas de contabilidad de carbono, la trazabilidad de proveedores y los tableros de métricas de sostenibilidad es elevado, su adopción aún enfrenta barreras estructurales. El 97% de los CEO espera avances en el seguimiento digital y en cadenas de suministro sostenibles en los próximos 25 años, pero solo el 27% considera que hoy sean una prioridad principal.

El segundo eje es la geopolítica. La intensificación de los conflictos internacionales, sumada a la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el ajuste fiscal, obligó a muchas empresas a redirigir recursos y postergar inversiones de largo plazo en sostenibilidad. Esta fragilidad se manifestó especialmente en el abastecimiento responsable de materias primas, un componente clave de las cadenas de valor sostenibles.

“Construir relaciones resilientes con los proveedores lleva años, pero las disrupciones recientes forzaron cambios repentinos que, en algunos casos, implicaron comprometer estándares de sostenibilidad para responder a urgencias inmediatas”, advirtió Arce. Aun así, el compromiso se mantiene: el 99% de los CEO aseguró que sus empresas conservarán o ampliarán sus compromisos climáticos, ambientales y sociales.

Un ecosistema que eleva las exigencias

El tercer factor es un ecosistema cada vez más demandante. Inversionistas, reguladores, consumidores y la sociedad civil están elevando las expectativas y estableciendo estándares más estrictos para el accionar empresarial. Según el informe, estos actores serán aún más influyentes en los próximos cinco años, empujando a las compañías a profundizar la integración de la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

En ese sentido, casi todos los CEO esperan avances en la colaboración dentro de la industria (97%) y en la integración de la sostenibilidad a lo largo de las cadenas productivas (98%). “La influencia entre pares y la alineación de los ecosistemas colaborativos son elementos centrales en la forma en que los líderes empresariales visualizan el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad”, sostuvo la vocera.

El estudio concluye con una advertencia de largo plazo: si se mantiene un escenario de continuidad sin cambios, hacia el año 2100 las pérdidas económicas podrían ser cinco veces superiores a la inversión total de capital necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5°C. Una señal clara de que postergar la transformación sostenible ya no es una opción sin costos.