Aves Argentinas adquirió 47.600 hectáreas para la expansión del Parque Nacional Traslasierra + Seguir en









El territorio adquirido forma parte de la emblemática Estancia Pinas, sumándose a las 44.000 hectáreas que ya conforman el Parque Nacional desde 2018.

El territorio adquirido forma parte de la emblemática Estancia Pinas.

En un gran logro para la conservación de la biodiversidad del centro del país, Aves Argentinas formalizó la compra de 47.600 hectáreas que serán donadas al Estado Nacional. Esta adquisición asegura la protección a perpetuidad de un ecosistema crítico y representa un paso decisivo para la consolidación del Parque Nacional Traslasierra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El territorio adquirido forma parte de la emblemática Estancia Pinas, sumándose a las 44.000 hectáreas que ya conforman el Parque Nacional desde 2018. Ubicado al noroeste de Córdoba, en el límite con La Rioja, este sector es un refugio vital para la ecorregión del Chaco Seco, una de las menos representadas en el sistema de áreas protegidas de Argentina.

Este paisaje de naturaleza serrana, destaca por sus bosques de algarrobos y quebrachos, y por ser el hogar de especies en peligro o vulnerables, como el águila coronada, el chancho quimilero o la tortuga de tierra.

Parque Nacional Traslasierra 2 © Pablo Rodríguez Merkel "Esta adquisición garantiza que 47.600 hectáreas de un ecosistema tan frágil permanezcan bajo la máxima categoría de protección. Próximamente, estas tierras pasarán al dominio público mediante la donación formal a la Administración de Parques Nacionales", destacó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

Este avance fue posible gracias al apoyo estratégico de World Land Trust y Wyss Foundation, organizaciones que colaboran estrechamente con Aves Argentinas para ampliar y fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas del país.

Con esta acción, Aves Argentinas reafirma su compromiso de más de un siglo con la defensa del patrimonio natural y cultural.

Temas Córdoba