Sydney Sweeney no aparecerá en la película "El Diablo viste a la Moda 2": la razón detrás de la decisión + Seguir en









Anna Wintour, la icónica editora en jefe de Vogue, también grabó un cameo, pero al igual que Sweeney, fue eliminada del proyecto final que llega a los cines el próximo 30 de abril.

La actriz de "Euphoria" no será parte del filme. Imagen: Glamour MX/Getty Images

Sydney Sweeney, una de las actrices más controversiales de Hollywood, filmó un cameo para El Diablo viste a la Moda 2 pero su escena fue eliminada de la película.

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El director David Frankel reveló que fue porque “no encajaba estructuralmente dentro de la secuencia”. Anna Wintour, la icónica editora en jefe de Vogue, también grabó un cameo, pero al igual que Sweeney, fue eliminada del proyecto final que llega a los cines el próximo 30 de abril.

Cómo era el cameo de Sydeny Sweeney en El Diablo viste a la Moda 2 La actriz de Euphoria grabó una participación de al menos 3 minutos en la cual interpretaba a ella misma siendo vestida por el equipo de Emily Blunt, quien ahora interpreta a la jefa de Dior en Estados Unidos. Finalmente, la escena no logró pasar el corte de edición y debió ser eliminada.

El cameo de Anna Wintour también fue eliminado, pero el director adelantó que la escena aparecerá como contenido adicional en streaming. Según explicó, la referente de la moda se adelantó a su señal, dejando el plano parcialmente desenfocado. “No puedo pedirle a Anna que haga una segunda toma”, dijo Frankel.

Según trascendió, la cantante Lady Gaga tendrá una pequeña aparición en la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. También la supermodelo Naomi Campbell y la diseñadora Donatella Versace.

Cómo es la secuela de El Diablo viste a la Moda Casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger de 2003 del mismo nombre y publicada en 2006, sigue a Andy, un recién graduado en periodismo que consigue un trabajo extenuante (por el que, notablemente, un millón de chicas matarían) como asistente junior de la infame Miranda Priestly, editora en jefe de una revista de alta moda. Dirigida Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la película se estrenará en cines el 30 de abril.