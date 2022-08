Taiana en Día de Fuerza Aérea recordó que Malvinas está ocupada por una potencia extranjera

Oportuna la mención del ministro cuando aún no se ha conocido el resultado del pedido de informe al gobierno de Gabriel Boric acerca de vuelos procedentes de Chile que atravesaron espacio soberano argentino, sin autorización. Recordó que “Argentina tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera” en referencia a la ocupación británica en las Islas Malvinas y sostuvo que “por medios diplomáticos” el país no va a cesar “la búsqueda de la recuperación del uso efectivo de la soberanía”. Trazó una visión del desarrollo productivo en el área: “Estamos logrando una sinergia que multiplica nuestros esfuerzos y resultados. No habrá desarrollo ni producción adecuada para la defensa sin esta coordinación primero entre las Fuerzas Armadas y luego entre el sector público y la producción del sector privado. Estamos bastante orgullosos porque vemos como crece y se da una oportunidad de concreción de objetivos”.

En referencia quizá a la reciente incorporación del primer Tucano con la cabina modernizada por la empresa nacional Redimec, un programa que incluye 3 máquinas más y la posible extensión a otras aeronaves, tareas que involucra a pymes especializadas de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE). En tanto, sostuvo que los alcances celebrados “no nos hacen perder de vista lo que falta" como la recuperación de material o el financiamiento”. Olvidó una pata esencial en el desarrollo y sinergia entre Estado y privados del sector, una ley de Offset que garantice transferencia de tecnología y conocimiento en compras mayores como las que se están evaluando para dotar al país de cazas supersónicos y submarinos. En su discurso, el brigadier Isaac repasó las principales acciones y decisiones adoptadas en los últimos años, entre ellas, el control de fronteras, el puente aéreo entre las ciudades de Río Gallegos y Río Grande, y la conexión de la Patagonia mediante LADE. Y aseguró: “Tenemos que nombrar algo trascendental que nos cambió la perspectiva de nuestro horizonte: la ley FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa)”.

Al respecto destacó las posibilidades que brinda “en la recuperación y modernización de la flota aérea”, cuyo valor resurgió durante la pandemia: “Vimos la necesidad, no solamente la Fuerza, sino toda la sociedad de la importancia del transporte estratégico militar y táctico, a través de las repatriaciones, el traslado de insumos y vacunas por todo el país”. Afirmó que ahora “el 100 por ciento de los pilotos jóvenes vuelan” y “estamos próximos a lograr que los cadetes de la Escuela de Aviación también lo hagan”.

Dijo una frase que tomarán nota propios y extraños, “nos preparamos al futuro ligado al desarrollo no sólo en el aire, vamos a estar en el espacio, con nuestro socio el Invap para desarrollar el rol satelital y queremos recuperar la capacidad de lanzar vectores desde nuestras plataformas y bases”. Menuda oración que encierra nada menos que la combinación estratégica del enlace satelital con la capacidad de proyectar vectores más allá del horizonte. Antaño el país y la fuerza contaban con el know how del misil (vector) Cóndor, programa que sucumbió con el gobierno de Carlos Menem.

Durante el acto se entregaron condecoraciones a veteranos de Malvinas, y se realizó un desfile militar aéreo. En el acto la fuerza desplegó en vuelo el parque aéreo en plenitud, una postal para el desfile aéreo de más de 45 aeronaves, entre ellos, caza bombarderos A4-AR, entrenadores Pampa III y II, Tucano, Grob, Texan II y ultraliviano Tecnam, transportes Boeing 737, Hércules C-130, Saab 340, Twin Otter, helicópteros Bell 412 y 212, Hughes 500 y Lama y avionetas de enlace Dakota y Séneca.