Ahora WhatsApp podrá alertarte ante un intento de estafa: cómo funciona el alerta

Meta combinando inteligencia artificial y educación digital busca proteger a los usuarios de los fraudes, estafas y suplantaciones de identidad dentro de la app.

WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, es una herramienta indispensable para la comunicación de los argentinos, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, su popularidad también la convirtió en un objetivo frecuente de ciberdelincuentes, que buscan explotar vulnerabilidades para acceder a datos sensibles de los usuarios o usar el perfil del hackeado para entrar a sus contactos e intentar estafar gente.

En los últimos años surgieron todavía más formas para. Los estafadores actualmente usan técnicas de suplantación de identidad, enlaces maliciosos y archivos que contienen algún tipo de malware , aprovechando la confianza del usuario en la plataforma.

Para proteger a los usuarios, WhatsApp implementó un conjunto de medidas, que combinan inteligencia artificial con educación preventiva, buscando anticiparse a los intentos de fraude y alertar al usuario antes de que se produzca cualquier daño.

Meta presentó recientemente un sistema de alertas diseñado para advertir a los usuarios cuando se detecten comportamientos sospechosos que puedan indicar un intento de estafa. Según explicaron desde la compañía, “WhatsApp avisará cuando las señales de comportamiento sugieran que una solicitud de vinculación de cuenta podría ser sospechosa”.

Este sistema permitirá informar a los usuarios sobre el origen de la solicitud, dándole tiempo para decidir qué hacer frente a esa situación, antes de interactuar con la posible amenaza.

El sistema principalmente se basa en algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de suplantación de identidad, ya sea de marcas conocidas o personajes públicos. Además, Meta subraya la colaboración con otros actores del sector tecnológico y con organismos de seguridad internacionales, para poder terminar con las estafas que vienen de otros países y distintas plataformas.

La empresa recalca que los ciberdelincuentes atacan a personas, sin importar la ubicación geográfica que tengan y usan muchas herramientas, que pueden ir desde aplicaciones de mensajería y redes sociales hasta plataformas de citas y servicios vinculados al minado criptomonedas o inversiones.

Meta no solo refuerza la seguridad tecnológica, sino que también promueve un entorno de conciencia preventiva entre los usuarios, que se convierte en un complemento esencial para cualquier sistema automatizado. La compañía insiste en que la protección de los consumidores requiere tanto de herramientas avanzadas, como de decisiones informadas por parte de cada usuario.

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Cómo prevenir estafas en WhatsApp

A pesar de la incorporación de las alertas automáticas, WhatsApp continúa promoviendo una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de fraudes. Entre las principales sugerencias se encuentran no responder a mensajes de desconocidos, evitar abrir enlaces o archivos de remitentes sospechosos y desactivar la descarga automática de archivos.

Estas medidas buscan impedir que malware o software malicioso comprometa información sensible, estos pudiendo incluir datos personales y hasta bancarios.

La educación digital también tiene un papel clave en la prevención. Entender cómo operan los ciberdelincuentes y reconocer las señales que podrían indicar un comportamiento sospechoso, son pasos esenciales para protegerse de intentos de estafa. Meta resalta que los sistemas de alerta funcionan mejor cuando los usuarios actúan de manera informada y a su vez consciente.

La empresa al dar estos recaudos y mezclado con el uso inteligencia artificial y las alertas automatizadas, busca garantizar que sus usuarios puedan comunicarse con confianza, minimizando riesgos. La seguridad de la información no es solo una cuestión técnica, también es un punto clave para mantener la confianza y que los consumidores sigan eligiendo usar Whatsapp y las otras aplicaciones de Meta.

La nueva función de alertas de WhatsApp es un gran avance en la estrategia de Meta para reducir las estafas y el fraude digital dentro de su ecosistema digital.