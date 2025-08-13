Alerta aeropuertos: los peligros que enfrenta la aviación en la era digital

La ciberseguridad se convirtió en un factor aún más crucial, no solo para prevenir ataques, sino sobre todo para garantizar que un ecosistema tan complejo, interconectado y sensible siga operando de forma segura, confiable y en cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes.

Los ataques cibernéticos a aeropuertos son cada vez más frecuentes y sofisticados.

La transformación digital en el sector de la aviación avanzó en forma exponencial en los últimos años, impulsada por la modernización de los aeropuertos, la automatización de procesos y la digitalización de los servicios para los pasajeros. En este contexto, la ciberseguridad se convirtió en un factor aún más crucial, no solo para prevenir ataques, sino sobre todo para garantizar que un ecosistema tan complejo, interconectado y sensible siga operando de forma segura, confiable y en cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los aeropuertos modernos dependen de una infraestructura digital altamente integrada que abarca sistemas de control de tráfico aéreo, gestión de equipaje, plataformas de “check-in” y emisión de pasajes. Si bien esta digitalización aumenta la eficiencia, también amplía la superficie vulnerable a ataques cibernéticos, lo cual requiere constante atención y medidas de protección robustas.

La gestión de identidad y acceso (IAM, por sus siglas en inglés) es uno de los pilares de esta seguridad. El control riguroso de quién accede a qué, cuándo, desde dónde y en qué condiciones es esencial para proteger entornos críticos como áreas restringidas de aeropuertos, centros de datos, sistemas de reservas y atención al cliente. Esto se convierte en un reto más extendido cuando hablamos de miles de empleados directos y terceros que trabajan en diferentes turnos y ubicaciones.

El sector también enfrenta amenazas reales como ataques de ransomware, phishing dirigido a empleados de aeropuertos y tentativas de intrusión en sistemas de navegación. Además, la interdependencia entre sistemas operativos, bases de datos de pasajeros y plataformas en la nube amplía los vectores de riesgo y requiere una atención redoblada a la ciberseguridad.

El papel de la gestión de acceso y autenticación inteligente

Soluciones como GridSure, un token basado en patrones para entornos donde el uso de teléfonos móviles no está permitido, y políticas avanzadas de autenticación, son herramientas clave para enfrentar riesgos. La implementación de una gestión de accesos moderna, robusta y a la vez amigable, basada en el contexto, la ubicación y el dispositivo del usuario, permite a las organizaciones reaccionar de manera inteligente ante intentos de invasión sin comprometer la experiencia de los usuarios legítimos.

También, la seguridad en la nube ha cobrado protagonismo, especialmente con la descentralización de los sistemas aeroportuarios. Proteger datos sensibles de pasajeros, cronogramas de vuelos y operaciones internas exige cifrado sólido, visibilidad en tiempo real y cumplimiento de normas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la ISO/IEC 27001.

El riesgo creciente para las infraestructuras críticas

Los ataques cibernéticos a aeropuertos son cada vez más frecuentes y sofisticados. Hace poco, el Aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, fue blanco de un ransomware que exigía un pago de 10 millones de dólares. Aunque el gobierno rechazó el pago, el incidente evidenció que sistemas críticos, como los de equipaje o control de tráfico, pueden ser vulnerables.

Vicepresidente de Ventas, Identity & Access Management de Thales en América Latina