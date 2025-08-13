Starlink en Argentina: estos son los planes disponibles en agosto 2025







Descubrí los costos de los servicios que ofrece esta empresa en el país y cómo contratarlo correctamente.

Starlink llegó a Argentina oficialmente a fines de marzo de 2024.

La empresa de internet del magnate Elon Musk, Starlink, ofrece sus servicios en Argentina hace ya más de un año. Este cuenta con dos planes de conexión con funcionalidades distintas que se adaptan a las necesidades de sus usuarios, ya sea para utilizar en casa o durante un viaje.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, Starlink también ofrece planes de conexión especiales para empresas. Gracias a sus planes, las compañías podrán obtener conexión a la red, tanto sobre la tierra como en el mar o en vuelos. Además, algunas de ellas pueden contratar el servicio para otorgar wifi a sus clientes.

Starlink: planes disponibles en Argentina starlink 3.avif Starlink cuenta con dos planes de conexión distintos en Argentina. En primer lugar está el Plan Residencial, que es el más común ya que está diseñado para instalarse en establecimientos de todo tipo y hogares. Este cuenta con dos subtipos, ya que está el Residencial común y el Lite, ideal para casas pequeñas de poco uso de internet.

Este tiene un costo mensual de $56.100, mientras que la versión Lite cuesta $38.000 al mes. Por otro lado, el hardware de tamaño estándar tiene un valor de $499.999, cuando el mini está $189.000 y puede comprarse con hasta 6 cuotas sin interés. Estos valores no tienen el costo de envío agregado, que es de $24.400.

Por otro lado, también se puede contratar el Plan Itinerante, que fue diseñado para llevar a todos lados. Normalmente se utiliza este plan en casos de viajes, campamentos y salidas en bote, ya que cuenta con una antena portátil que ofrece conexión satelital desde cualquier parte de la región, incluso en las rutas.

Los datos ilimitados de este plan tienen un costo de $87.500, mientras que solo 50 gigabytes de datos equivalen a $63.000. Así como en el plan anterior, el hardware estándar cuesta $499.999, mientras que el mini está $189.000 y el envío también tiene el mismo precio. Cómo contratar el servicio starlink.webp Para poder obtener conexión a internet gracias a Starlink, los usuarios deberán seguir una serie de pasos: Ingresar a la página web oficial de Starlink y elegir el plan de preferencia. Para verificar su disponibilidad, consultar el mapa de conexión. Elegir el kit de hardware, ya sea la versión original o mini, y la cantidad de datos en el caso del Plan Itinerante. Una vez que el kit llegue al hogar, seguir las instrucciones para instalar correctamente la antena que conecta con los satélites. Debe colocarse en un espacio con vista al cielo y sin interferencias de ningún tipo.

Temas Starlink