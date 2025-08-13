Fallas globales afectaron a WhatsApp Web y dejaron a miles de usuarios sin servicio







La versión de escritorio de la aplicación de Meta registró interrupciones desde las 13, con la mayoría de las quejas vinculadas a problemas en el sitio web. Finalmente, cerca de las 19 horas comenzó a normalizarse.

Fallas en WhatsApp Web afectaron a miles de usuarios. Shutterstock

Usuarios de distintos países reportaron este miércoles por la tarde problemas para acceder a WhatsApp Web, la versión de escritorio de la plataforma de mensajería de Meta. Los registros de DownDetector señalaron que las primeras interrupciones comenzaron alrededor de las 13 y afectaron de forma masiva el servicio.

Del total de quejas recibidas por el sitio especializado, un 89% correspondió a fallas en el sitio web de WhatsApp, un 8% a la aplicación y un 3% a dificultades para conectarse con el servidor.

Según describieron los usuarios, al intentar ingresar a través de la versión web, la conexión no se establecía y solo se mostraba una pantalla con la carga de mensajes en proceso continuo, sin siquiera permitir al usuario escanear el QR para acceder a la aplicación.

Whatsapp web fallas La pantalla en la que queda congelada Whatsapp Web. Sin embargo, la versión de escritorio de WhatsApp, la cual se descarga como cualquier otra aplicación, si estaba funcionando y era la opción que habían encontrado los usuarios que necesitaban ingresar al sitio

"Servicio web caído. Al menos en Argentina, Buenos Aires. Ya probé en varias pc y ninguna carga. No es problema de mi internet ni mis pc", señaló una usuaria en el sitio DownDetector.

Finalmente, cerca de las 19 horas el servicio comenzó a normalizarse y los usuarios pudieron acceder a la web de la aplicación de mensajería de Meta.