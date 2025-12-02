¡Alerta por un virus en WhatsApp! Se llama Sturnus y apunta a aplicaciones de mensajería: cómo proteger tu cuenta

Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y las precauciones son más necesarias que en años previos.

La forma más eficaz de evitar ser invadido por un virus troyano en WhatsApp.

Entre las múltiples amenazas que aparecen para las aplicaciones móviles en la actualidad, se suma una que no es muy novedosa pero sigue siendo igual de peligrosa. Se trata de un malware diseñado para entrar a través de WhatsApp , nada más y nada menos que una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el país.

En los últimos años, los reportes de ciberestafas y fraudes digitales subieron a toda velocidad, y es que no sólo surgen nuevas formas en las que los ciberdelincuentes pueden atacarte, sino que también están comenzando a reutilizar viejas técnicas como los virus troyanos.

Un virus troyano es un tipo de malware que se disfraza de archivo, programa o enlace legítimo para engañar al usuario y lograr que lo instale en su dispositivo . A diferencia de los virus tradicionales, no se replica a sí mismo: necesita que la persona lo ejecute voluntariamente creyendo que es algo seguro. Una vez dentro, puede abrir puertas traseras, modificar archivos, registrar actividad o permitir que un tercero tome control remoto del sistema sin que el usuario lo note.

Su peligro radica en que actúa de forma silenciosa y muchas veces pasa desapercibido hasta que ya causó daño. Los troyanos pueden robar contraseñas, datos bancarios, información personal, instalar otros malware o incluso secuestrar el equipo para usarlo en ataques más grandes.

Sturnus es un troyano móvil que afecta principalmente a dispositivos Android y que se esconde dentro de aplicaciones fraudulentas que imitan a herramientas legítimas. Una vez instalado, obtiene permisos de administrador y se vuelve extremadamente difícil de eliminar.

Autoridades europeas lo consideran uno de los malware más peligrosos de los últimos años, porque puede infiltrarse en apps de mensajería como WhatsApp, acceder a archivos, fotos, videos y hasta leer mensajes cifrados de extremo a extremo. Esto lo convierte en una amenaza crítica tanto para la privacidad como para la seguridad financiera de los usuarios.

Su modo de ataque comienza cuando la víctima descarga una app falsa que parece confiable. Al abrirla, se le otorgan permisos que permiten al troyano tomar control del dispositivo sin que el usuario lo note. Desde ese momento, Sturnus puede operar de forma remota: robar contraseñas, acceder a cuentas bancarias, copiar chats completos o recolectar contenido multimedia con fines maliciosos.

Cómo evitar que ataquen tu cuenta de WhatsApp

Su presencia silenciosa y su capacidad de romper la protección de aplicaciones de mensajería lo vuelven especialmente dañino, motivo por el cual los expertos advierten que la única forma real de evitarlo es no instalar apps fuera de las tiendas oficiales y mantener el dispositivo constantemente actualizado.

También es fundamental desconfiar de las apps que piden permisos exagerados, como acceso al micrófono, la cámara o la agenda de contactos, cuando no tienen motivos claros para solicitarlos.

En el caso de WhatsApp, conviene aprovechar las herramientas de privacidad: ocultar información sensible, activar la verificación en dos pasos y revisar regularmente las sesiones activas para asegurarte de que nadie más está usando tu cuenta.

La experiencia muestra que incluso las tiendas oficiales pueden albergar aplicaciones infectadas. Por eso, la verdadera protección está en adoptar una actitud atenta e informada: leer reseñas, revisar desarrolladores desconocidos, sospechar de apps que prometen funciones “milagrosas” y no abrir enlaces recibidos de fuentes dudosas.