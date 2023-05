¿Amenaza u oportunidad?: especialistas argentinos debatieron sobre la inteligencia artificial

"No hay un sector donde no vaya a llegar la IA y eso no es necesariamente una amenaza, puede ser una oportunidad, pero el impacto será grande porque es una manera nueva de solucionar las cosas", comenzó Renda durante la charla, que coincidió con el Día Mundial de Internet. Sin embargo, advirtió sobre los "numerosos riesgos" que implica el desarrollo de esta nueva tecnología, incluso para "los derechos fundamentales" de las personas.