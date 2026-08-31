Se retira Tim Cook, el legendario CEO de Apple: las cifras que marcaron un antes y un después

Las acciones de Apple cotizaban alrededor de u$s13 cuando Cook fue nombrado CEO. Hubo una suba superior al 2.300% en 15 años.

Las acciones de Apple cotizaban alrededor de u$s13 cuando Cook fue nombrado CEO. Hubo una suba superior al 2.300% en 15 años.

Tras 15 años al frente de Apple , Tim Cook deja hoy el cargo de CEO y entrega las riendas a John Ternus. Su salida marca el cierre de una de las etapas más rentables de la historia corporativa: cuando Cook asumió en 2011, Apple valía u$s350.000 millones ; hoy ronda los u$s4 billones .

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La magnitud del cambio se refleja especialmente en el mercado. Las acciones de Apple cotizaban alrededor de u$s13 cuando Cook fue nombrado CEO. Al cierre del viernes, se ubicaron cerca de u$s320 , lo que implica una suba superior al 2.300% en 15 años. En términos de capitalización, el incremento fue de aproximadamente u$s3,6 billones , una cifra que explica por qué los accionistas se enriquecieron de manera extraordinaria durante su gestión.

Cook recibió una empresa que ya era extraordinaria, pero consiguió llevarla a una escala inédita. Apple se convirtió durante su mandato en la primera compañía estadounidense en superar los u$s1 billón, u$s2 billones y u$s3 billones de capitalización bursátil .

También se multiplicó el negocio. Los ingresos anuales alcanzaron aproximadamente u$s416.000 millones , frente a unos u$s108.000 millones cuando comenzó su gestión. La rentabilidad también se expandió, mientras que Apple pasó de depender principalmente del iPhone a construir un ecosistema mucho más amplio.

Uno de los grandes cambios estuvo en los servicios. Apple Music, Apple Pay, Apple TV+ y otros negocios transformaron esa división en una fuente de ingresos recurrentes de enorme escala. Actualmente, el ecosistema de Apple cuenta con más de 2.500 millones de dispositivos activos y los servicios alcanzaron alrededor de 1.500 millones de suscripciones pagas .

Las acciones de Apple cotizaban alrededor de u$s13 cuando Cook fue nombrado CEO. Hubo una suba superior al 2.300% en 15 años. Apple

Apple lleva más de 3.000 millones de iPhones vendidos

El iPhone siguió siendo el corazón del negocio. Bajo Cook, Apple vendió aproximadamente 3.100 millones de unidades, consolidando al dispositivo como uno de los productos de consumo más exitosos de la historia.

Pero su legado no se limitó al teléfono. Durante estos 15 años aparecieron productos como Apple Watch y AirPods, mientras que la compañía realizó una transformación tecnológica clave al abandonar los procesadores de Intel y desarrollar sus propios chips Apple Silicon.

Más de u$s1 billón devuelto a los accionistas

Otro de los números que define la era Cook es el retorno de capital. Apple destinó cientos de miles de millones de dólares a recompras de acciones y dividendos, superando en conjunto el billón de dólares devuelto a sus accionistas según estimaciones recientes.

El resultado fue una combinación poco habitual: crecimiento del negocio, expansión de márgenes, aumento de la valuación y una agresiva política de distribución de capital.

Cook deja así una Apple muy distinta de la que recibió en 2011. A partir de mañana, John Ternus asumirá como CEO, mientras Cook continuará como presidente ejecutivo del directorio. El nuevo desafío será convertir esa enorme plataforma financiera y tecnológica en crecimiento futuro, especialmente en inteligencia artificial, donde Apple enfrenta una competencia mucho más intensa.