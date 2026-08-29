Bill Gates alertó por el avance de la Inteligencia Artificial y pidió medidas urgentes: los peligros de esta herramienta

El cofundador de Microsoft cambió su postura sobre esta tecnología y pidió acciones inmediatas, ante el impacto laboral, social y de seguridad.

Bill Gates , cofundador de Microsoft, dio una fuerte advertencia sobre el avance de la Inteligencia Artificial y sus posibles consecuencias para la sociedad . En un extenso artículo publicado este miércoles en su blog, sostuvo que el mundo no está preparado para esta transición, que puede afectar el empleo, la seguridad y la forma en que las personas se relacionan. Para el empresario, los gobiernos todavía no tienen un plan para enfrentar el cambio.

Esta advertencia llama la atención, porque representa un cambio en el tono que Gates tuvo durante los últimos años. Si bien sigue defendiendo el potencial de la IA para mejorar la salud, la educación y múltiples sectores, ahora reconoce que el ritmo de desarrollo superó sus expectativas y que algunos riesgos pueden aparecer mucho antes de que la sociedad esté preparada para responder. En una entrevista con The Washington Post, admitió que por primera vez desea que la tecnología avance más lento.

Su preocupación se concentra en tres cuestiones: la desaparición de puestos de trabajo, el uso de estos sistemas por delincuentes y el impacto que pueden tener sobre los chicos y los vínculos humanos. Gates también reclamó una mayor intervención de los gobiernos y propuso crear nuevas herramientas para acompañar la transformación.

Uno de los principales puntos del análisis de Gates es el impacto sobre el mercado laboral, discusión que se viene teniendo hace años. El empresario considera que la Inteligencia Artificial va a reemplazar tareas que actualmente realizan personas y que el proceso puede avanzar mucho más rápido que las transformaciones económicas anteriores.

Según planteó, los primeros puestos afectados van a ser aquellos que puedan ser realizados casi por completo mediante sistemas automatizados . También anticipó que el avance de los robots podría alcanzar actividades que hoy requieren trabajo físico.

Por eso, propuso analizar mecanismos como un impuesto sobre la automatización y los robots, que se destine a compensar parte de la pérdida de recaudación que podría producirse cuando las empresas reemplacen trabajadores por sistemas automáticos. También planteó reservar tareas para personas, una idea que denominó “Human Reserved”.

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Riesgos que parecen de cienca ficción: delincuencia, ciberataques y armas biológicas

Gates también alertó sobre el uso de la IA con fines delictivos. El problema, según explicó, es que estas herramientas pueden reducir las barreras técnicas, que hasta ahora limitaban ciertas actividades. Una persona con pocos conocimientos puede usar estos sistemas para generar estafas más sofisticadas, producir imágenes y videos falsos o desarrollar campañas de desinformación a una escala difícil de alcanzar manualmente.

El empresario también puso el foco en un escenario todavía más grave que parece solo posible en una película: el desarrollo de amenazas biológicas. La IA puede contribuir a descubrir medicamentos y vacunas, pero Gates advierte que esa misma capacidad puede usarse para investigar, cómo diseñar agentes capaces de provocar enfermedades. En una entrevista con The New York Times, sostuvo que la industria tecnológica está subestimando algunos de estos peligros, debido a los enormes intereses económicos que existen alrededor de la Inteligencia Artificial.

El impacto de la IA en los más chicos

El tercer eje de su advertencia está relacionado con los menores y la manera en que la tecnología puede modificar sus relaciones sociales. El magnate considera que los asistentes capaces de conversar, acompañar y responder permanentemente pueden generar una dependencia distinta a la de las redes sociales.

Bill Gates planteó que esto podría afectar especialmente a los chicos. La preocupación no es solamente cuánto tiempo pasan frente a las pantalla, sino qué tipo de vínculos construyen cuando una máquina puede estar disponible en cualquier momento, responder sin juzgar y adaptarse a las necesidades y emociones de cada usuario.

Qué propone Bill Gates para controlar los riesgos de la Inteligencia Artificial

Gates sostiene que los gobiernos deberían crear nuevas instituciones y marcos internacionales para supervisar el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Su propuesta apunta a reunir a funcionarios, especialistas, empresas y representantes de la sociedad civil para establecer reglas comunes. También considera necesario establecer mecanismos para controlar los riesgos vinculados con la seguridad informática y la biología. Busca impulsar una cooperación internacional que permita supervisar ciertas capacidades de los modelos, sin frenar los avances que pueden beneficiar a la sociedad.

El magnate sigue considerando que puede producir avances importantes en salud, educación y servicios públicos. El planteo es que esos beneficios no van a aparecer automáticamente y que la sociedad tiene que poder prepararse antes de que los efectos negativos sean difíciles de controlar. “No hay ningún plan” es el eje de su advertencia.

Para Gates, el problema no es solamente qué puede hacer la IA, sino la velocidad con la que está avanzando frente a gobiernos y sociedades que todavía no definieron cómo quieren convivir con este fenómeno que ya se instaló en todos los ámbitos de nuestras vidas.