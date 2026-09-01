Guerra entre gigantes: OpenAI respondió a Apple por el supuesto robo de secretos

La empresa de Sam Altman rechazó las acusaciones de Apple y sostuvo que la demanda busca frenar su expansión en hardware y desalentar a empleados que quieran cambiar de compañía.

OpenAI respondió a las acusaciones que Apple realizó por supuesto robo de secretos comerciales, rechazó el planteo del desarrollador de iPhone y respondió que la compañía no logró demostrar que exempleados hubieran sustraído información confidencial. La respuesta fue presentada el lunes por la noche ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San José, California.

El conflicto se originó tras una demanda presentada por Apple en julio contra OpenAI y los exempleados Tang Tan y Chang Liu , a quienes acusó de apropiarse de información vinculada al diseño de hardware, la fabricación y las operaciones de su cadena de suministro. El caso tomó especial relevancia por el avance de OpenAI en el mercado de dispositivos de consumo.

En detalle, la acusación se basa en el argumento de que OpenAI avanzó en la contratación de cientos de empleados de Apple como parte de una estrategia para acceder a los secretos comerciales de la compañía de la manzanita . En su presentación original, afirmó que tanto Tan como Liu habían accedido a archivos internos después de dejar Apple.

La respuesta de OpenAI fue tajante: "Esta disputa es un desastre provocado por la propia Apple, que está intentando culpar a todos los demás ".

En detalle, en su descargo la compañía dirigida por Sam Altman rechazó que las contrataciones de empleados de Apple formen parte de una estrategia para obtener información confidencial de su competidor . Según los documentos presentados ante el tribunal, OpenAI incorporó aproximadamente 400 empleados de Apple para su iniciativa de hardware.

OpenAI respondió duramente a las acusaciones de Apple.

En este sentido, el argumento del desarrollador de ChatGPT dio un paso más y sostuvo que Apple está utilizando el litigio para frenar a un potencial competidor y desalentar a sus trabajadores de abandonar la compañía. También argumentó que la legislación de California permite que los empleados cambien libremente de empresa.

OpenAI cuestionó esa interpretación y apuntó directamente contra los procedimientos de la compañía para gestionar la salida de sus empleados.

Según el laboratorio de IA, Apple alienta a sus trabajadores a utilizar cuentas personales de iCloud para acceder a documentos laborales. Para OpenAI, esa política dificulta separar los archivos personales de aquellos pertenecientes a la empresa cuando un empleado deja su puesto.

También afirmó que Apple escolta inmediatamente a los trabajadores que abandonan sus instalaciones, una práctica que, según su presentación, no les permitiría contar con el tiempo suficiente para devolver dispositivos, transferir archivos internos a la compañía o realizar el traspaso de responsabilidades.

La declaración de los exempleados de Apple

En el documento presentado por OpenAI también aparecen las explicaciones de Chang Liu y Tang Tan, los dos exempleados señalados por Apple.

Liu aseguró que cualquier acceso a documentos de la compañía posterior a su salida tuvo como objetivo ayudar a antiguos compañeros a encontrar archivos o responder consultas vinculadas con sus tareas en Apple. Según su declaración, empleados de la compañía se comunicaron con él en reiteradas oportunidades para solicitarle asistencia después de su partida.

Tan, que trabajó durante 24 años en Apple, afirmó que devolvió los prototipos de la empresa antes de dejar su puesto y que únicamente conservó materiales que no eran confidenciales. Entre ellos mencionó una lista de verificación para empleados que abandonan la compañía.

OpenAI cerró su presentación aludiendo a la libertad que brinda California para que los trabajadores puedan abandonar Apple para incorporarse a otras empresas: "(Los empleados) pueden dejar una empresa como Apple, que ha tenido dificultades para adoptar la IA, y unirse a una startup prometedora que desarrolla productos innovadores", escribió OpenAI.

"Puede que a Apple no le gusten esas opciones. Pero no puede alegar que son ilegales, ni puede usar sus propios procedimientos deficientes para culpar a otros de su propio desastre".

Las relaciones entre ambos gigantes tecnológicos tuvieron un quiebre luego de la demanda presentada. Apenas dos años antes, la situación era completamente distinta, y ambas compañías habían firmado un acuerdo comercial con el objetivo de ampliar el alcance de ChatGPT y contribuir a la estrategia de Apple en inteligencia artificial.