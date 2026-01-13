Apple apuesta por Google Gemini para potenciar a Siri con inteligencia artificial

Tras varios meses de derrotas en el campo de la IA, la empresa de la manzana confirmó el acuerdoc on Google. Aún se desconoce la fecha de actualización del asistente virtual.

Apple, Google y un acuerdo que marca un giro en al estrategia de IA del fabricante de iPhone.

Apple selló una alianza estratégica con Google para reforzar sus capacidades de inteligencia artificial y, en particular, dar un salto de calidad en Siri - su asistente virtual - y en el ecosistema de funciones agrupadas bajo Apple Intelligence. El acuerdo confirma versiones que circulaban desde hace meses, basadas en el retraso del fabricante de iPhone frente a sus rivales en la carrera por la IA.

“Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y estamos entusiasmados por las nuevas e innovadoras experiencias que desbloqueará para nuestros usuarios ”, señalaron Apple y Google en un comunicado conjunto.

Si bien ninguna de las compañías confirmó los términos económicos, informes previos indican que Apple podría pagarle a Google alrededor de u$s1.000 millones por el acceso a su tecnología de inteligencia artificial. Antes de cerrar este acuerdo, la firma de Cupertino también había testeado soluciones de otros actores del sector, como OpenAI y Anthropic.

El acuerdo, de carácter plurianual, establece que Apple utilizará los modelos Gemini de Google y su infraestructura en la nube como base para sus futuros modelos fundacionales . De acuerdo con fuentes al tanto de las negociaciones, el entendimiento no es exclusivo, algo poco habitual para una compañía históricamente enfocada en la integración vertical de hardware y software propios .

El desembarco de Gemini dentro del ecosistema de IA de iOS llega como respuesta a las dificultades que atravesaba Apple para mantenerse al ritmo de sus competidores en lo que a iniciativas en IA respecta, especialmente en lo referido a Siri. Aunque la empresa avanzó en silencio en el desarrollo de modelos propios y lanzó en 2024 las primeras versiones de Apple Intelligence —con mejoras como búsquedas de fotos más precisas y resúmenes automáticos de notificaciones—, el impacto quedó lejos del generado por ChatGPT o Gemini.

Sobre la integración, Apple sostiene que su enfoque priorizará la privacidad, con gran parte del procesamiento realizado directamente en el dispositivo o en infraestructuras bajo su control. La compañía aseguró que esos estándares se mantendrán durante la colaboración con Google.

El acuerdo también se produce en un momento delicado para Google, atravesado por múltiples demandas antimonopolio en Estados Unidos. Una de ellas puso bajo la lupa su histórica relación con Apple.

En detalle, en agosto de 2024, un juez federal determinó que Google actuó de manera ilegal para sostener su monopolio en búsquedas online, al pagar a compañías como Apple para que su motor fuera el predeterminado en dispositivos y navegadores. Entre 2021 y 2022, esos pagos ascendieron a unos u$s38.000 millones.

En diciembre de 2025, el juez Amit Mehta estableció las medidas finales del caso, que incluyeron la prohibición de acuerdos exclusivos o predeterminados como el que mantenían ambas compañías, “a menos que el acuerdo finalice no más de un año después de la fecha de su celebración”.

Más allá del frente judicial, la alianza supone un espaldarazo implícito para Google en plena competencia con OpenAI. De hecho, ChatGPT ya tiene un acuerdo con Apple para ser una de las opciones disponibles en el iPhone. Para el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, el entendimiento representa “un gran momento de validación para Google”.

La respuesta del mercado al acuerdo fue positiva: Alphabet, la matriz de Google, superó esta semana por primera vez una capitalización bursátil de u$s4 billones de dólares y se ubicó unos u$s150.000 millones por encima del valor de mercado de Apple, que durante años lideró el ranking global. Desde principios de septiembre, sus acciones acumulan una suba del 57%, impulsadas por el optimismo en torno a la IA y por una lectura favorable de los inversores sobre el impacto final del fallo judicial.

Las críticas de Elon Musk

El acuerdo entre Apple y Google también provocó una reacción inmediata de uno de los principales competidores en la carrera de la IA: Elon Musk. El dueño de xAI - empresa que desarrolló el polémico chatbot, Grok - cuestionó públicamente el entendimiento con un mensaje directo.

“Esto parece una concentración de poder irrazonable para Google, teniendo en cuenta que también tienen Android y Chrome”, escribió el empresario, en una crítica que va más allá del caso puntual y apunta a un argumento clásico en materia de competencia: la integración vertical y la acumulación de posiciones dominantes en distintos eslabones del ecosistema digital.