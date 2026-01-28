Vuelve "Ted Lasso": fecha de estreno de la cuarta temporada y nuevas imágenes de la serie + Seguir en









Llega una nueva temporada de la comedia ganadora del Emmy protagonizada y producida ejecutivamente por Jason Sudeikis.

Ted Lasso vuelve con su cuarta temporada.

La tan esperada cuarta temporada del gran éxito de Apple TV, Ted Lasso, hará su debut mundial a mediados de 2026. Junto con el anuncio, la plataforma de streaming lanzó las primeras imágenes de la nueva temporada de la comedia ganadora del Emmy protagonizada y producida ejecutivamente por Jason Sudeikis.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las fotos ofrecen un primer vistazo a Ted (Sudeikis) mientras regresa a Richmond, asumiendo su mayor desafío hasta el momento: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división.

En dos de las imágenes, Ted aparece acompañado por una nueva entrenadora asistente y el entrenador Beard (Brendan Hunt), quien regresa. La nueva integrante del reparto es interpretada por Tanya Reynolds.

Otra foto presenta a Grant Feely como el hijo de Ted, Henry, después de que el papel fuera reemplazado antes de la temporada 4. Ted y Henry son vistos en el pub Crown & Anchor de Mae Green (Annette Badland) en Londres.

Ted Lasso En la última foto, Ted y Rebecca (Hannah Waddingham) aparecen frente al avión de Richmond. Podría ser ella volando a Kansas para reclutarlo para el nuevo puesto de entrenador. Se ve a Ted entregándole a Rebecca una caja de sus famosas galletas caseras.

Ted Lasso Qué se sabe de la cuarta temporada de Ted Lasso Se espera que la cuarta temporada de Ted Lasso comience en Kansas, donde Ted regresó al final de la tercera temporada, antes de regresar a Londres, acompañado por Henry (al menos durante un tiempo). El rodaje comenzó en julio en Kansas City, la ciudad natal de Sudeikis. Actualmente en producción en Londres, la temporada 4 reúne a los miembros del elenco original Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Hunt y Jeremy Swift, quienes repiten sus amados personajes originales junto con las nuevas incorporaciones de la temporada 4, incluidos Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Feely.

Temas Series

Apple