El oro y la plata lideran el ranking global de capitalización de mercado

El oro sorprende al liderar el market cap glogal con una valuación cercana a u$s36,9 billones y una suba del 3,8%, seguido por la plata, que avanza 7,2% y alcanza una capitalización de u$s6,4 billones.

La mayor capitalización de mercado hoy ya no la tiene Nvidia, ahora es del oro. Depositphotos

El ranking global por capitalización de mercado muestra un liderazgo inusual de los metales preciosos, en una jornada marcada por un renovado apetito defensivo. El oro encabeza la lista con una valuación cercana a los u$s36,9 billones y una suba diaria del 3,8%, mientras que la plata se ubica en el segundo lugar, con un market cap de u$s6,4 billones y un avance aún más pronunciado, del 7,2%.

Detrás aparecen los gigantes tecnológicos que supieron encabezar este ranking. Por un lado, Nvidia, con una capitalización de u$s4,6 billones, sube 1,1%; Alphabet (Google), con u$s4,0 billones, gana 0,4%; y Apple, valuada en u$s3,8 billones, avanza 1,1%. El movimiento refuerza la idea de que, en contextos de mayor incertidumbre, los inversores vuelven a combinar exposición a tecnología con refugio en activos reales.

image El oro, imparable: qué sucedió para que alcance nuevos máximos El último rally alcista del oro se caracterizó por un movimiento sostenido y con fuerte impulso, que llevó al metal precioso a marcar nuevos máximos históricos. La suba estuvo traccionada por una combinación de factores: la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, la debilidad del dólar y una creciente demanda de cobertura frente a riesgos geopolíticos y financieros.

A esto se sumó un flujo persistente de compras por parte de bancos centrales, que continuaron reforzando sus reservas en oro como activo estratégico de largo plazo. El avance del oro también se vio acompañado por un desempeño aún más agresivo de la plata.

La más reciente es de Deutsche Bank dijo que el oro podría llegar a ese nivel a fin de año, impulsado por incertidumbre geopolítica, económica y fuertes compras de bancos centrales; incluso mencionó que un escenario alternativo podría llevarlo hasta u$s6.900.

Los bancos elevan sus pronósticos sobre el oro La más reciente es de Deutsche Bank dijo que el oro podría llegar a ese nivel a fin de año, impulsado por incertidumbre geopolítica, económica y fuertes compras de bancos centrales; incluso mencionó que un escenario alternativo podría llevarlo hasta u$s6.900. Societe Générale también elevó su proyección a u$s6.000 para fin de año, aunque consideró que esa estimación podría ser “conservadora”. Goldman Sachs actualizó su pronóstico al alza, viendo precios de u$s5.400 la onza hacia fin de 2026, citando mayor demanda de inversores privados y bancos centrales. Otra proyección fue la de Morgan Stanley que prevé un rally continuado con un objetivo de u$s5.700 la onza en la segunda mitad de 2026.

