"Cabo de Miedo", la nueva serie de Apple TV confirmó su fecha de estreno y presentó sus primeras imágenes

La serie se basa en la novela "The Executioners", que inspiró la película de Gregory Peck de 1962 y la nueva versión de 1991 dirigida por Martin Scorsese.

Patrick Wilson, Javier Bardem y Amy Adams protagonizan la serie.

Apple TV anunció el estreno de su próxima serie dramática, Cabo de Miedo. Este thriller psicológico de 10 episodios llegará a la plataforma el 5 de junio de 2026 con los dos primeros episodios, seguidos de nuevos episodios todos los viernes hasta el 31 de julio.

El martes también se publicaron algunas fotografías de los miembros principales del elenco, Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem, aunque no brindan mucho contexto sobre la situación en la que podrían encontrarse sus personajes.

The classic thriller reimagined for TV from Executive Producers Martin Scorsese and Steven Spielberg starring Javier Bardem, Amy Adams, and Patrick Wilson. pic.twitter.com/HqseVikuj0 — Apple TV (@AppleTV) February 4, 2026 Cabo del Miedo se basa en la novela "The Executioners", que inspiró la película de Gregory Peck de 1962 y la nueva versión de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Apple afirma que la serie está directamente inspirada en la nueva versión.

De qué trata Cabo de Miedo Creada, escrita y dirigida por Nick Antosca, Cabo de Miedo se presenta como un thriller tenso al estilo Hitchcock y un análisis de la obsesión de Estados Unidos con los crímenes reales en el siglo XXI.

En ella, se avecina una tormenta para los abogados felizmente casados Anna (Adams) y Tom Bowden (Wilson) cuando Max Cady (Bardem), el notorio asesino que ellos son responsables de poner tras las rejas, sale de prisión y quiere venganza.

Además de Bardem, Wilson y Adams, el reparto incluye a CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector, Lily Collias, Joe Anders y Malia Pyles. Cabo de Miedo es una producción de UCP, una división de Universal Studio Group, y Amblin Television. Entre los productores ejecutivos se encuentran Scorsese, Antosca y Alex Hedlund por Eat The Cat; Spielberg, Darryl Frank y Justin Falvey por Amblin Television; Bardem; Adams; y Morten Tyldum, quien dirige el piloto.