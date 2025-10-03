Bill Gates advierte que en una década la inteligencia artificial podrá hacerse cargo de la mayoría de las tareas humanas







El fundador de Microsoft aseguró que la inteligencia artificial asumirá labores repetitivas, liberando tiempo para trabajos creativos y estratégicos.

El fundador de Microsoft advirtió sobre la importancia de una transición equilibrada y justa.

Bill Gates sorprendió esta semana con una proyección sobre el futuro del trabajo: según el empresario, dentro de diez años la mayor parte de las tareas que hoy realizan los humanos podrán ser ejecutadas por inteligencia artificial. La afirmación fue realizada durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El empresario subrayó que esta transformación no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la eficiencia y la calidad de vida. Según Gates, la IA tendrá aplicaciones que van más allá de la industria tecnológica, alcanzando sectores como la educación y la medicina, donde ya se desarrollan sistemas capaces de superar en precisión a los profesionales en determinados diagnósticos.

Tareas repetitivas y creatividad humana En su visión, la inteligencia artificial se encargará principalmente de trabajos sistemáticos o repetitivos, liberando a las personas para dedicarse a tareas que requieran creatividad, juicio crítico y empatía. De este modo, los profesionales podrían enfocarse en labores estratégicas que la tecnología no puede reemplazar.

Gates destacó que, además de aumentar la productividad, la expansión de la IA representa una oportunidad histórica para reducir desigualdades y mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo. No obstante, advirtió que será clave gestionar la transición de manera equitativa para no dejar atrás a quienes dependan de empleos susceptibles de automatización.

La advertencia llega en un momento de rápido crecimiento de la inteligencia artificial, con aplicaciones que van desde asistentes virtuales hasta complejos sistemas de análisis de datos. Para Gates, la próxima década marcará un punto de inflexión, no solo tecnológico, sino también ético y social.

Finalmente, el empresario insistió en que la IA no reemplazará al ser humano por completo, sino que actuará como un complemento que permitirá optimizar tareas y enfocar los esfuerzos humanos en lo que realmente requiere ingenio, imaginación y juicio personal.