¿Cómo identificar a un mentiroso? La Inteligencia Artificial tiene la respuesta

Cambios en el tono de voz, parpadeos frecuentes, manos inquietas y gestos nerviosos son algunas señales que podrían indicar que alguien está mintiendo.

ChatGPT afirmó que las contradicciones entre lo que se dice y cómo se dice nos puede ayudar a identificar engaños de manera más efectiva.

Mentir es una conducta que acompaña a la humanidad desde siempre, y aunque todos intentamos detectar engaños alguna vez, no siempre es tan sencillo distinguir cuando alguien no dice la verdad. Tradicionalmente, psicólogos y expertos en comunicación estudiaron gestos, expresiones y patrones de comportamiento que podrían indicar engaños. Y hoy, la tecnología amplía esta posibilidad.

ChatGPT , la Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI, señaló cuáles son las claves para descubrir una mentira, como diferencias en el tono de voz, pausas inesperadas, o actitudes del lenguaje corporal que no encajan con las palabras.

De acuerdo a ChatGPT , detectar a alguien que miente implica prestar atención a pequeños detalles en su comportamiento, tanto verbal como no verbal. La voz suele ser un gran indicador: cambios en el tono, pausas inesperadas o titubeos pueden reflejar que la persona siente tensión o inseguridad al inventar información.

Otro elemento interesante que señaló la IA, es la sobreexplicación . Quienes engañan intentan dar demasiados detalles o justificar excesivamente sus acciones para parecer convincentes. Esta saturación de información puede ser un intento de ganar credibilidad, pero termina generando sospechas .

A esto se le suma la incongruencia entre lo que se dice y cómo se dice. Por ejemplo, un gesto de asentimiento acompañado de un "no", puede reflejar un conflicto interno, donde el cuerpo expresa algo distinto a lo que la persona intenta comunicar con palabras.

El lenguaje corporal también puede delatar engaños. Evitar el contacto visual, movimientos nerviosos de manos o pies, tocarse la cara o cubrir la boca al hablar son gestos que suelen aparecer cuando alguien no dice la verdad. Sin embargo, es importante contextualizar cada señal, ya que una persona tímida puede mostrar estos comportamientos sin mentir.