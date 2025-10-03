Los psicólogos recomiendan estos videojuegos para que los chicos aprendan a compartir con sus pares

Algunos títulos fomentan la colaboración, refuerzan la amistad y ayudan a que los chicos disfruten mientras trabajan en equipo.

Los psicólogos recomiendan estos juegos para que los chicos aprendan a compartir.

En los últimos años, varios especialistas en psicología infantil explicaron que hay ciertos videojuegos que pueden servir como herramientas para enseñar valores sociales a los chicos . Entre estas se enseña la importancia de compartir, colaborar y encontrar soluciones en conjunto.

Los títulos que se enfocan en la cooperación para poder ganar abren la puerta a que los chicos refuercen vínculos con amigos y aprendan a pensar de manera grupal. A través del juego, el intercambio se vuelve algo natural y entretenido.

Estos son algunos de los videojuegos más señalados por los psicólogos para incentivar el trabajo en equipo y el hábito de compartir:

Este modo permite que varios jugadores construyan juntos, creen estructuras y compartan recursos sin tener que preocuparse por sobrevivir a enemigos o peligros. Cada chico puede aportar sus ideas y ver cómo el proyecto común cobra forma.

Overcooked 2

Este es un clásico de la cocina caótica. En este juego, los chicos tienen que preparar platos a contrarreloj. Para cumplir con las órdenes de los clientes, todos deben coordinarse, dividir tareas y ayudarse. Así se dan cuenta que trabajar en conjunto, da mejores resultados.

Animal Crossing: New Horizons

Esta es una propuesta mucho más tranquila, centrada en crear una comunidad en una isla. Ahí, los jugadores intercambian objetos, colaboran en la construcción y visitan las islas de sus amigos. La experiencia estimula el poder de compartir como parte de la vida diaria del juego.

Lego Star Wars

Este combina humor, aventuras y la posibilidad de atravesar niveles en compañía. Con su modo cooperativo, los chicos deben superar obstáculos, resolver rompecabezas y derrotar enemigos, siempre con la opción de ayudarse mutuamente para avanzar.

Mario Kart (modo en equipo)

Si bien se trata de un juego de carreras, tiene un modo donde los chicos compiten en grupos. Así, la victoria no depende solo de uno, sino del puntaje que logre todo el equipo, lo que los motiva a pensar estrategias conjuntas.