El creador de Ethereum confirmó una nueva visita a la Argentina

Vitalik Buterin, cofundador de uno de los criptoactivos más valiosos del mercado, confirmó su llegada al país luego de 4 años.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum y una de las figuras más influyentes del ecosistema cripto global , confirmó que visitará nuevamente nuestro país durante el mes de noviembre. El programador creo el criptoactivo a principios de 2014 y es uno de los mayores poseedores de la criptomoneda.

El empresario , de orígenes rusos, puso el ojo sobre Argentina - país que lidera el ranking de uso de criptomonedas en la región - tiempo atrás. En febrero de este año, se refirió al escándalo $LIBRA y aseguró: “La energía y la determinación para aprovechar el impulso actual de Argentina y utilizar las criptomonedas y otras nuevas tecnologías para construir una sociedad próspera en el siglo XXI son reales. Las noticias recientes no deben tomarse como una razón para darse por vencido, sino como un ejemplo de por qué la educación es tan importante ”, escribió Buterin.

Tras dicho mensaje, el presidente Javier Milei mantuvo una breve interacción con Buterin a través de X, en dónde expresó: "Sería un honor que Argentina sea sede de Devconnect”.

Y, finalmente, la visita de Buterin a nuestro país se dará en el marco del DevConnect 2025 , el encuentro anual organizado por la Ethereum Foundation que en noviembre de este año celebrará su primera edición en el país.

El evento comienza el próximo 17 de noviembre - el Ethereum Day - y ocupará La Rural hasta el 22 del mismo mes. El empresario cripto comentará las próximas actualizaciones de la criptomoneda y debatirá sobre el ecosistema de las aplicaciones actuales y las posibilidades de expansión de este tipo de tecnología en el país.

Dentro de las novedades del evento destaca Agentic Zero, la primera conferencia que se realizará en el país con el objetivo de explorar la convergencia entre Inteligencia Artificial y Blockchain/Web3.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 2.27.08 PM (2) Buterin y Argentina: una relación que crece.

Además, también se llevará adelante el Solidity Summit, que reunirá a los principales desarrolladores del lenguaje de programación de contratos inteligentes; y el Ethereum Argentina Hackathon, que convocará a equipos locales e internacionales para diseñar soluciones basadas en blockchain.

La agenda también contempla encuentros sobre identidad digital, privacidad, diseño de experiencia de usuario en Web3, pagos digitales, seguridad en finanzas descentralizadas y marcos regulatorios. Además, se sumarán iniciativas orientadas al cruce entre inteligencia artificial y blockchain, como el foro Agentic Zero, y debates sobre la relación entre Ethereum y la adopción institucional.

Quién es Vitalik Buterin

Convertirse en una figura central dentro del volátil y competitivo universo de las criptomonedas no es tarea sencilla. Se trata de un mercado que mueve fortunas a diario y en el que solo algunos logran dejar una huella duradera. Entre ellos, destaca Buterin, el joven que supo transformar su visión técnica en una de las mayores innovaciones del sector y acumular una riqueza considerable en el proceso.

Buterin, nacido el 31 de enero de 1994 en Kolomna, Rusia, es uno de los cofundadores de Ethereum, la blockchain que revolucionó la manera de concebir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Tras la crisis económica que afectó a su familia, emigró en la infancia a Canadá, donde cursó estudios en un programa para estudiantes sobresalientes. Fue en 2011 cuando entró en contacto por primera vez con Bitcoin, un descubrimiento que lo atrapó a pesar de su escepticismo inicial por la falta de respaldo tangible de la moneda.

Sin recursos para invertir directamente en BTC, comenzó a colaborar en foros especializados, redactando artículos por los que recibía cinco bitcoins como pago. Ese trabajo no solo le permitió acumular sus primeras criptomonedas, sino también conocer a otros entusiastas, como un programador rumano que lo apoyó en la creación de Bitcoin Magazine. El proyecto creció al punto de demandarle 30 horas semanales, motivo por el cual abandonó la universidad para dedicarse por completo a un ecosistema que pronto empezaría a transformar.

El nacimiento de Ethereum

En 2013, Buterin dio un paso decisivo con la concepción de Ethereum, su plataforma orientada a ejecutar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. La presentación oficial se realizó en 2014. Sin embargo, las diferencias internas obligaron a reorganizar la iniciativa bajo el formato de una fundación sin fines de lucro.

A pesar de los tropiezos, incluido un hackeo que derivó en la pérdida de u$s60 millones, el proyecto salió a flote. Su decisión de reconfigurar la red para revertir el ataque generó polémica, pero terminó consolidando a Ethereum como una de las blockchains más relevantes del mundo.

Si bien los números oficiales son difíciles de verificar en un mercado sin respaldo físico, distintas estimaciones sitúan su patrimonio personal en más de u$s800 millones. Con todo, la fuerte caída del precio de Ethereum en 2022 lo llevó a ironizar sobre su propia situación: “ya no soy multimillonario”, dijo entonces.