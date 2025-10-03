La UBA reconoció a los jueces del histórico Juicio a las Juntas con un Doctorado Honoris Causa

La UBA reconoció a los integrantes del tribunal del histórico Juicio a las Juntas con su máxima distinción honorífica, en un acto que combinó homenajes, conversatorio y proyección de cine.

En el marco del Festival de Cine de la UBA y a 40 años del emblemático Juicio a las Juntas , la Universidad de Buenos Aires entregó el Doctorado Honoris Causa , su máxima distinción honorífica, a los integrantes del tribunal que llevó adelante el proceso.

El acto se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y homenajeó a León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz , además de reconocer de manera póstuma a Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera .

Estuvieron presentes autoridades de la UBA, entre ellos el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti , decanos, representantes del Poder Judicial y Legislativo , familiares de los homenajeados y público general. También asistió el director de la película “ Argentina, 1985 ”, Santiago Mitre .

Durante su discurso, Gelpi destacó que la entrega del reconocimiento resalta la importancia de “proteger los valores de la democracia, la justicia y los derechos humanos ” y recordó que la universidad pública tiene un rol central en mantener viva la memoria histórica y proyectar estos ideales hacia el futuro.

El decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, señaló que los doctorados se otorgan para reconocer trayectorias y principios, subrayando que este caso “distinguió a quienes llevaron adelante el acontecimiento jurídico más importante de la historia argentina, un juicio que reflejó la voluntad de la democracia”.

La abogada Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho, estuvo a cargo de la laudatio, donde resaltó que el juicio consolidó “la prevalencia del derecho y de los derechos humanos” y afirmó que “construyó verdad y memoria, recuperando la dignidad de los argentinos”. La ceremonia finalizó con un conversatorio con los homenajeados y la proyección de la película “Argentina, 1985”, presentada por Mitre.