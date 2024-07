Bill Gates predice el fracaso de la Inteligencia Artificial como la conocemos

Una de las advertencias más recientes que realizó sobre las IAs es la fecha de caducidad del sistema actual, como el de ChatGPT o el de Copilot. Estos utilizan los prompts como referencia, y solo pueden reproducir información según los recopilado previamente. Según el ex CEO de Microsoft , el futuro está en la metacognición.

inteligencia-artificial.jpg

El declive de la Inteligencia Artificial como ChatGPT

El magnate de la tecnología reconoció que el concepto actual de los modelos de IA como ChatGPT o Llama, carecen de sofisticación por tratarse de un comportamiento no determinista. Es decir, que no va a hacer nada inesperado sobre nada que no se le haya enseñado previamente, limitándose a ser loros estocásticos que repiten con cierta coherencia lo que se les enseñó con millones de datos.