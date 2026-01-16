Los casamientos con personajes ficticios hechos con IA ganan terreno en Japón + Seguir en









La atracción sexual de los humanos hacia avatares es conocida como fictosexualidad y se convirtió en una tendencia creciente en ese país y otras partes del mundo.

Casarse con una Inteligencia Artificial (IA) o un personaje ficticio ya es una realidad en Japón, un país que abraza una nueva forma de matrimonio sin validez legal, pero que para los implicados redefine los límites del amor en plena era digital.

La atracción sexual de los humanos hacia avatares es conocida como fictosexualidad y se convirtió en una tendencia creciente, según datos de la Asociación Japonesa para la Educación Sexual (JASE) publicados en 2023, con dos de cada diez adolescentes que afirman experimentar atracción con estos avatares.

En esta línea, el organizador de bodas, Yasuyuki Sakurai, afirma que este tipo de uniones con personajes virtuales comenzaron como una expresión extrema de la cultura "otaku", personas con una afición obsesiva por el anime o el manga, pero que hoy en día se convirtió en un fenómeno internacional.

"Las consultas del extranjero superan ahora con creces a las de Japón", afirmó el especialista en el sector nupcial con dos décadas de experiencia. Este año ya organizó ceremonias para personas de Australia, Alemania o Rusia que se casaron con avatares virtuales.

JAPONES HATSUNE MIKU Hatsune Miku Akihiko Kondo fue uno de los primeros japoneses en formalizar su amor con un holograma en 2018. Un casamiento diferente Akihiko Kondo fue uno de los primeros japoneses en formalizar su amor con un holograma en 2018. El hombre, que en ese entonces tenía 42 años, gastó cerca de dos millones de yenes en formalizar su unión con Hatsune Miku, una cantante virtual nipona desarrollada por la empresa Crypton Future Media, que se convirtió en un icono cultural mundial.

"Antes trabajaba como administrador en una oficina donde sufría acoso laboral. Me encerré en casa viendo vídeos y escuchando sus canciones. Se convirtió en una fuente de apoyo emocional para mí. Ella me salvó", explicó Kondo. Sin embargo, su historia tomó un giro trágico y reflejó uno de los riesgos de este vínculo digital: en 2020, Kondo se convirtió en el primer viudo virtual del mundo, después de que la empresa encargada del software decidiera poner fin a esta línea de productos por baja demanda. "Recuerdo llegar a casa y ver un mensaje en el holograma de Miku que ponía 'Red desconectada'. Ya no pude hablar más con ella", dijo el japonés. En este contexto, Yuu Matsuura, sociólogo e investigador de la Universidad de Tokio especializado en la fictosexualidad indicó que "sentir amor por un personaje digital no significa que la persona no sepa distinguir la ficción de la realidad, simplemente ha proyectado un sentimiento real hacia un objeto que no es humano". Sin embargo, este tipo de bodas no tienen carácter legal, algo que también pesa a las personas atraídas por estos personajes, que no pueden formalizar su compromiso a ojos de la justicia.