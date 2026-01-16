LinkedIn: ¿cómo hacer para que tu CV pase los filtros de IA y siga siendo auténtico?

La primer revisión ya no es humana y se necesita cierto orden y claridad para que el perfil profesional llegue a la etapa de entrevistas.

LinkedIn usa IA en sus filtros para recomendar perfiles, por eso tenés que aprender a usarlos a tu favor.

Buscar trabajo cambió totalmente. Antes de que un reclutador lea un perfil, la Inteligencia Artificial revisa miles de antecedentes y hace una selección inicial . Esa etapa define quién sigue y quién queda afuera sin que intervenga un humano profesional.

Ante esta situación, el desafío ya no pasa por "engañar" a la tecnología, sino por ordenar la información de manera clara y honesta. Hoy en día, un buen currículum necesita coincidir con algoritmos sin perder la identidad personal.

Los sistemas automáticos analizan patrones y estructura . El orden cronológico, la coherencia entre roles y la continuidad laboral pesan mucho más que el diseño visual. Una hoja, aunque sea simple , si está bien organizada y legible suele rendir mejor que un formato muy cargado.

La experiencia práctica tiene mayor peso que la formación académica, sobre todo en áreas técnicas y digitales. Qué hiciste, con qué equipos trabajaste y qué impacto generaste es mucho más relevante que una larga lista de cursos.

La red profesional también juega un rol central. Un perfil completo en LinkedIn aumenta la visibilidad, ya que muchas búsquedas parten directamente desde esa plataforma.

Los errores más comunes del CV que tenés que evitar

Uno de los fallos más frecuentes consiste en inventar cargos o exagerar funciones. La incoherencia entre datos suele detectarse con facilidad y resta credibilidad. Otro error se da cuando se incluye información irrelevante. Las experiencias que no aportan al puesto buscado dificultan la lectura automática.

También conviene evitar frases vacías o excesivamente emotivas. Los sistemas no interpretan adjetivos sin respaldo, cada afirmación necesita sustento en hechos. Dejar el perfil incompleto o desactualizado reduce mucho las posibilidades de avanzar.

Por último, mentir nunca es una buena estrategia. Los cruces de información son cada vez más amplios y pueden dejar los datos falsos expuestos. En el mercado laboral actual, el secreto pasa por contar bien la propia historia de manera precisa.