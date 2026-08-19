ChatGPT aplicará publicidad en 30 países europeos: a partir de cuándo + Agregar ámbito en









Esta operación llega luego de unas primeras pruebas en EEUU. Los anunciantes podrán insertarse a través de las agencias publicitarias Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu.

La empresa superó en julio los 1000 millones de usuarios activos en el mundo y está bajo presión para encontrar nuevos ingresos.

La firma del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT incluirá publicidad a partir del 24 de agosto en 30 países europeos, entre ellos España, Francia y Alemania. La decisión aplicará en su versión gratuita como en su suscripción más barata, según anunció en las últimas horas la empresa estadounidense OpenAI.

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Esta operación en los países europeos llega más de seis meses después de las primeras pruebas del dispositivo en EEUU. Los anunciantes podrán insertar sus publicidades en ChatGPT a través de las agencias publicitarias Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu, precisó la empresa en un comunicado.

Llega la publicidad a ChatGPT en 30 países europeos "Los anuncios están claramente identificados y separados de las respuestas de ChatGPT. No influyen en dichas respuestas, los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones de los usuarios y estos conservan el control", reiteró la empresa estadounidense.

Con esta nueva etapa, el modelo de OpenAI se alinea con el de los gigantes Google y Meta, cuya fuerza se basa sobre todo en la publicidad asociada a sus servicios gratuitos.

La empresa, que superó en julio los 1000 millones de usuarios activos en el mundo, está bajo presión para encontrar nuevos ingresos que le permitan financiar su infraestructura y las enormes inversiones necesarias para el desarrollo de la IA.

Con esta nueva etapa, el modelo de OpenAI se alinea con el de los gigantes Google y Meta. Apple OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes con controles parentales y nuevas medidas de seguridad OpenAI presentó ChatGPT for Teens, una versión de su chatbot diseñada para adolescentes de entre 13 y 17 años que incorpora controles parentales y medidas de seguridad reforzadas. El lanzamiento se produce mientras la empresa enfrenta cuestionamientos y demandas vinculadas con los posibles riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) para menores. La nueva modalidad se activa automáticamente cuando el sistema estima que el usuario es menor de 18 años o cuando la propia persona declara tener entre 13 y 17 años. Según explicó la compañía en una publicación de su blog, el objetivo es promover el pensamiento crítico y mantener el apoyo en el mundo real. OpenAI incorporó a esta modalidad distintas herramientas destinadas a acompañar a los adolescentes en sus actividades educativas. Entre ellas se encuentra un modo de estudio, diseñado para ofrecer aprendizaje guiado y fomentar una participación activa durante el proceso. También sumó recordatorios relacionados con el uso responsable de la inteligencia artificial para realizar tareas escolares. La intención es evitar que los estudiantes utilicen el chatbot simplemente para eludir sus obligaciones académicas.