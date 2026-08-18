OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes con controles parentales y nuevas medidas de seguridad

La compañía presentó una versión para usuarios de 13 a 17 años con herramientas de aprendizaje y funciones reforzadas para situaciones de alto riesgo.

OpenAI presentó ChatGPT for Teens, una versión de su chatbot diseñada para adolescentes de entre 13 y 17 años que incorpora controles parentales y medidas de seguridad reforzadas. El lanzamiento se produce mientras la empresa enfrenta cuestionamientos y demandas vinculadas con los posibles riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) para menores.

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La nueva modalidad se activa automáticamente cuando el sistema estima que el usuario es menor de 18 años o cuando la propia persona declara tener entre 13 y 17 años. Según explicó la compañía en una publicación de su blog, el objetivo es promover el pensamiento crítico y mantener el apoyo en el mundo real.

OpenAI incorporó a esta modalidad distintas herramientas destinadas a acompañar a los adolescentes en sus actividades educativas. Entre ellas se encuentra un modo de estudio , diseñado para ofrecer aprendizaje guiado y fomentar una participación activa durante el proceso.

También sumó recordatorios relacionados con el uso responsable de la inteligencia artificial para realizar tareas escolares. La intención es evitar que los estudiantes utilicen el chatbot simplemente para eludir sus obligaciones académicas .

La plataforma incluye además cuestionarios y visualizaciones educativas para diversificar las formas de práctica. A esto se agregan horarios de estudio que permiten reservar determinados períodos exclusivamente para esa actividad.

ChatGPT for Teens está dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años.

“Creemos que la IA debe ampliar las oportunidades educativas, por lo que diseñamos 'ChatGPT for Teens' con el fin de brindar apoyo fuera del aula, cuando la ayuda no siempre está disponible, y al mismo tiempo mantener a los adolescentes involucrados en un proceso de aprendizaje activo y colaborativo”, dijo OpenAI.

Qué controles tendrán los padres

Una de las principales novedades está relacionada con la posibilidad de que los padres vinculen sus cuentas con las de sus hijos adolescentes y administren determinadas configuraciones.

OpenAI también incorporó una función de “horas de silencio”, con la que los adultos pueden establecer períodos específicos en los que el uso del servicio queda limitado.

Además, los padres podrán gestionar ciertos ajustes de las cuentas y recibir notificaciones ante situaciones consideradas de alto riesgo. Entre las nuevas alertas se encuentran aquellas vinculadas con trastornos alimentarios.

La compañía busca de esta manera reforzar la supervisión familiar en un momento en que el uso de los chatbots por parte de menores genera cada vez más preocupación.

Los padres podrán establecer horarios de silencio y administrar determinadas configuraciones de las cuentas. Pixabay

Las críticas por el uso de IA como apoyo emocional

El lanzamiento ocurre en medio de un debate creciente sobre el vínculo que los usuarios desarrollan con los sistemas de inteligencia artificial. A medida que los chatbots se vuelven más realistas, las compañías tecnológicas han destacado su capacidad para funcionar como confidentes, mientras algunas personas comenzaron a recurrir a ellos en busca de apoyo emocional.

Sin embargo, especialistas advierten sobre los riesgos de utilizar sistemas automatizados como fuente de orientación en cuestiones relacionadas con salud mental. Familias de personas que murieron presuntamente después de interactuar con chatbots cuestionaron públicamente la falta de salvaguardas.

En este contexto, OpenAI busca presentar su nueva versión como una herramienta que no solo acompaña a los adolescentes dentro del aula, sino que también incorpora mecanismos destinados a priorizar la seguridad y el contacto con el mundo real.

OpenAI enfrenta demandas y se prepara para una posible salida a bolsa

La presentación de ChatGPT for Teens se produce mientras OpenAI atraviesa un período de fuerte expansión y también enfrenta cuestionamientos legales. La compañía, que actualmente está valorada en u$s852.000 millones, enfrenta varias demandas que sostienen que ChatGPT provocó daños a menores.

Al mismo tiempo, la empresa se prepara para una oferta pública inicial que podría convertirse en una de las operaciones de este tipo más importantes de la historia.

El nuevo producto aparece así en un contexto en el que OpenAI busca ampliar el uso educativo de sus herramientas de inteligencia artificial, mientras refuerza las barreras destinadas a proteger a los usuarios adolescentes.