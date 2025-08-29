Gustavo Valdés oficializó su incorporación a Provincias Unidas en la antesala de las elecciones en Corrientes

El gobernador radical se sumó al frente que integran sus pares de Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Santa Fe. La provincia elegirá nuevo mandatario este domingo.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , oficializó su incorporación a Provincias Unidas, el flamante frente que integran sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Lo hizo en la antesala de las elecciones en el distrito, donde se elegirá nuevo mandatario.

Este viernes, Valdés participó del cierre de campaña de su candidato y hermano, Juan Pablo Valdés , intendente de Ituzaingó, quien el domingo buscará ampliar la hegemonía del radicalismo en la política local. El acto fue en el club San Martín de la capital provincial y contó con la presencia de Pullaro, Torres, Sadir y también de su vecino y correligionario Leandro Zdero (Chaco). Otro de los presentes fue Juan Schiaretti.

El litoraleño aprovechó el cónclave para institucionalizar su pertenencia a Provincias Unidas. "Nosotros somos una conjunción de partidos políticos y, a partir del domingo, tenemos que empezar a trabajar otra construcción, que son las Provincias Unidas", dijo en su discurso.

En esa línea, comentó: "Tenemos que unirnos nosotros. Queridas provincias argentinas unidas, tenemos que empezar a trabajar para escribir nuevamente la historia porque nosotros, las provincias, somos los que creamos la nación y vamos a seguir trabajando para ser una patria grande".

A la par, aseguró que están "haciendo lo que no hace el gobierno nacional: unirnos" y que "provincias como Corrientes y Santa Fe estamos construyendo juntas puentes reales y simbólicos para el desarrollo federal".

Valdés gobernadores Gustavo Valdés, ante sus pares de Provincias Unidas.

De esta manera, el mandatario radical oficializó lo que era una fija. Valdés prefirió no cerrar filas con sus pares apenas fundado el frente sino que esperó hasta el final de la campaña en Corrientes, que este domingo deberá elegir a su sucesor.

El líder boina blanca no tiene reelección ya que actualmente cursa su segundo mandato. Su frente, Vamos Corrientes, lleva como candidato a su hermano Juan Pablo, quien buscará ganar en primera vuelta y evitar el balotaje.

Para eso, necesitará sacar más del 45% de los votos o superar el 40%, con una diferencia de 10 puntos o más sobre su perseguidor. En caso contrario, la pulseada se dirimirá en segunda vuelta, un escenario que el oficialismo local teme, ya que el voto opositor podría nuclearse en un solo retador.

Del otro lado del ring, el peronismo lleva como candidato al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien apuesta a llegar a esa instancia para dar el golpe y ganar la provincia. También competirán el libertario Lisandro Almirón y el exgobernador Ricardo Colombi.

Tras participar del cierre de campaña de Vamos Corrientes, el chubutense Torres dijo que "hoy, más que nunca, nuestro país necesita voces federales que representen a esa Argentina del trabajo, la producción y el esfuerzo".

"Un país cansado de grietas y divisiones que frenan nuestro desarrollo y la posibilidad de un futuro mejor. Un país que pide una alternativa real: con compromiso, experiencia, sensatez y una mirada verdaderamente amplia y federal", agregó.

Y concluyó: "Esa alternativa ya está en marcha. Esa alternativa llegó para quedarse. Esa alternativa la conformamos cada uno de los argentinos que todos los días alzamos la voz y no nos resignamos a cederle nuestro futuro a los mismos de siempre".

Por su parte, Pullaro afirmó: "Desde Provincias Unidas estamos construyendo una alternativa basada en gestión, trabajo y compromiso con el interior productivo. Somos gobernadores con historias y trayectorias distintas, pero con una misma certeza: el futuro de la Argentina depende de la energía, la minería, el campo, la industria y el talento de nuestra gente".