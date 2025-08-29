Javier Milei precipitó la estrategia del Gobierno y lo obliga a denunciar a Diego Spagnuolo Por Cecilia Camarano







El mandatario sostuvo durante una caravana en Lomas de Zamora que llevará al ex titular de ANDIS ante la Justicia. Qué pruebas hay en su contra.

El presidente Javier Milei dijo que llevará a Diego Spagnuolo ante la Justicia. Presidencia

En el marco de un cambio en la estrategia del Ejecutivo sobre el caso de presuntas coimas que salpica a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, el Gobierno no descarta elevar una denuncia contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Sapgnuolo. Según pudo saber este medio, en Casa Rosada no estaba en los planes avanzar en ese sentido hasta que el exfuncionario declarara ante la Justicia, pero la confirmación del propio presidente, Javier Milei, precipitó los planes.

“Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo el jefe de Estado en el marco de su caravana en Lomas de Zamora ante una consulta de la prensa. La declaración del primer mandatario obligó al oficialismo a ponerse a trabajar en el tema, aunque sin muchas herramientas. Fuentes con despacho en Balcarce 50 explicaron a Ámbito que, para denunciar a Spagnuolo, éste debería ratificar lo dicho en los audios -que fueron grabados sin su consentimiento- ante la Justicia o los medios.

En el mientras tanto, en el oficialismo se pusieron públicamente a disposición de la Justicia. El jueves, durante un almuerzo con empresarios en el Hotel Alvear, Milei sostuvo: "Esperamos que se aclare lo más pronto posible. Lamentamos que la Justicia deba perder su tiempo con jugarretas de la política rancia en lugar de abocarse a combatir el crimen”. Un día antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al hecho en la Cámara de Diputados y dijo que brindará su teléfono celular si así se lo pidieran en el marco del caso.

JAVIER MILEI CICYP 2025 Javier Milei estuvo el jueves junto a empresarios en el Hotel Alvear. Presidencia

En el mientras tanto, Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado para que lo represente en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. De esta manera, rechazó la sugerencia de Casa Rosada, que puso a su disposición a Santiago Viola, abogado cercano a los hermanos Milei.

Javier Milei mantiene su agenda pese al caso ANDIS Si bien no tiene agenda oficial prevista para este viernes, Ámbito pudo sabe que el presidente Javier Milei grabará una entrevista. Será la primera que ofrece desde que se revelaron los audios. Como anticipó este medio, no está previsto que el Presidente modifique su agenda más allá de las revelaciones que generó el caso de presuntas coimas ni los incidentes en Lomas de Zamora. De hecho, está previsto que encabece el cierre de campaña bonaerense en Moreno el miércoles de la semana próxima. En tanto el jueves, una vez que comience la veda electoral, es posible que Milei emprenda un viaje a Estados Unidos. La gira, lo llevará a las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, para participar de encuentros con empresarios. El seis de septiembre, un día antes de la votación, el Presidente regresaría a la Argentina. "Está todo dispuesto para que suceda", señalaron en Casa Rosada a este medio, aunque por cuestiones de seguridad evitan confirmarlo.