El fútbol español acordó que sus jugadoras puedan congelar óvulos: el nuevo debate en el deporte femenino

Desde la Federación Española de Fútbol lo consideran una decisión "innovadora". Sin embargo, desde los sindicatos creen que simboliza una presión para las deportistas.

La decisión abrió el debate sobre si se trata de una ayuda más a las futbolistas o una nueva forma de presión.

El fútbol español cerró un acuerdo para darles a sus jugadoras internacionales el acceso al congelamiento de óvulos , una de entre otras opciones para su salud reproductiva. La decisión abrió el debate sobre si se trata de una ayuda más a las futbolistas o una nueva forma de presión.

"Es un acuerdo innovador en el ámbito federativo a nivel mundial", afirmó este martes el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, al anunciar esta iniciativa.

El acuerdo fue con la clínica de reproducción asistida Tambre e incluye desde proporcionar información sobre reproducción asistida a distintos tratamientos como la congelación de óvulos o la fertilización in vitro.

Para la Federación se trata de dar una herramienta más a las jugadoras para decidir sobre su eventual maternidad , pero también sugieron algunas críticas que consideran que podría tratarse de otra forma de presión sobre las futbolistas. En ese sentido, una de las voces que resonó fue la de la medallista olímpica Ana Peleteiro (3ª en triple salto en Tokio en 2021).

"En vez de adaptar la competición a la maternidad se adaptan los tiempos reproductivos de las mujeres a la estructura", denunció en su Instagram la ganadora de la medalla de bronce en el Mundial de Glasgow en 2024 luego de haber sido madre unos meses antes.

Otro crítico fue el sindicato Comisiones Obreras, desde donde apuntaron "que la únicas formas que se encuentre para que las deportistas de élite sean madres pasen por dejar de lado su carrera o dejar congelados unos óvulos".

"En vez de adaptar la competición a la maternidad se adaptan los tiempos reproductivos de las mujeres a la estructura", denunciaron algunas deportistas. Pexels

La presidenta del sindicato de futbolistas femeninas Futpro, Marta Perarnau, pidió enmarcar lo que significa el acuerdo y no fijarse sólo en una medida como la congelación de óvulos: "Creo que hay que contextualizar bien sabiendo que en el fútbol femenino español somos un referente en cuanto a garantías laborales cuando la jugadora se queda embarazada o quiere ser madre", sostuvo a AFP.

También recordó que la legislación española actual prevé medidas como la obligación de los clubes de renovar un año a la futbolista si es madre en su último año de contrato y así lo desea, o ayudas específicas para la conciliación familiar y profesional.

"Este acuerdo, entonces, lo que hace es facilitar y dar más servicios a la jugadora para que decida, y esto es lo más importante, que decida", añadió Perarnau y recalcó que esta medida es algo que las deportistas "querían y que demandaban".

Sorpresa en el fútbol: el inesperado adiós a la Selección de España de un reciente campeón del mundo

Marcos Llorente, jugador del Atlético Madrid, anunció este jueves su retiro de la Selección de España, luego de salir campeón del Mundial 2026. A tan solo 46 días de la consagración, el lateral de 31 años subió una carta en su cuenta de Instagram detallando por qué tomó esta decisión.

En su comunicado, comenzó: “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección”. En la última cita mundialista Llorente tan solo pudo jugar tres encuentros bajo la conducción de Luis De La Fuente. Uno de ellos, entrando desde el banco de suplentes contra Francia en semifinales, en lugar de Pedro Porro.

El mediocampista que fue reconvertido a lateral por el “Cholo” Simeone, disputó su segundo Mundial este año. En el primero, en Qatar 2022, Luis Enrique hizo que sume sus primeros minutos de titular en octavos de final contra Marruecos, jugó los 120 minutos y quedaron eliminados por penales.