Detectaron en Argentina los primeros tres casos de la variante BA.3.2 de Covid

Los contagios fueron identificados en la provincia de Buenos Aires y corresponden a un linaje bajo monitoreo que, por ahora, no implica un riesgo adicional sustancial.

Argentina detectó los primeros tres casos de BA.3.2 del SARS-CoV-2 , una variante que se encuentra bajo monitoreo y que, según la evaluación del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , no representa por ahora un riesgo adicional sustancial para la salud.

Los casos corresponden a residentes de la Provincia de Buenos Aires y fueron identificados mediante la vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán) . Las muestras analizadas corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

Durante ese lapso se secuenciaron 21 genomas y tres de ellos, equivalentes al 14% , correspondieron al linaje BA.3.2. Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque el informe oficial señaló que todos evolucionaron favorablemente .

De acuerdo con el BEN, el sublinaje fue detectado por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 . Desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM) .

Hasta su detección en Argentina, en la Región de las Américas se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa . El boletín señaló que no existían reportes de BA.3.2 en otros países de Sudamérica .

El documento oficial destacó que la detección del sublinaje en el país pone en valor la capacidad del sistema de vigilancia genómica argentino. También remarcó la importancia de continuar con la caracterización genómica del SARS-CoV-2 para identificar nuevas variantes y analizar su comportamiento en relación con la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de las medidas de prevención y control.

Ese seguimiento permite observar cómo evolucionan los linajes virales y qué cambios pueden producirse en su circulación. En ese sentido, el BEN ubicó la aparición de los tres casos locales dentro de un escenario de vigilancia sostenida y análisis de secuenciación.

A nivel internacional, el boletín indicó que a fines de 2025 BA.3.2 mostraba un aumento de su detección global, aunque con una distribución geográfica heterogénea.

Durante los primeros meses de 2026, la detección se extendió a múltiples países y alcanzó proporciones cercanas al 20% de las secuencias notificadas a nivel global en las semanas 4 y 5, aunque con diferencias entre países. Hasta febrero de 2026, había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

Entre los países mencionados por el BEN se encuentran Sudáfrica, Mozambique, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, China (Hong Kong), República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Suecia y Dinamarca. Más adelante también fue registrada en Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

Entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, BA.3.2 continuó clasificada como VUM. Durante ese período, la proporción global de la variante entre las secuencias notificadas mostró una disminución.

El BEN detalló que descendió del 15,1% en la semana que finalizó el 14 de junio al 6,45% en la que terminó el 12 de julio. En las semanas intermedias, los valores fueron del 11%, 13% y 10,3% en los períodos cerrados el 21 y el 28 de junio y el 5 de julio, respectivamente.

Qué dicen los especialistas sobre BA.3.2

Sobre esta variante, Kyle B. Enfield, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia, ofreció una evaluación citada en The Conversation. El especialista explicó que atiende a pacientes con alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave y que recibe consultas frecuentes sobre el nivel de preocupación que deberían generar las nuevas variantes.

Enfield afirmó que, hasta el momento, "no hay indicios de que la variante BA.3.2, apodada Cicada, sea más peligrosa o cause una enfermedad más grave que las variantes que circulaban en el invierno de 2025-26".

El académico indicó además que el primer caso en Estados Unidos fue detectado en un viajero que llegó al país en junio de 2025. Desde entonces, la variante fue encontrada tanto en pacientes como en sistemas de aguas residuales de 29 estados.

Enfield destacó que el monitoreo de aguas residuales es uno de los mejores métodos tempranos para detectar cambios en las cepas, aunque advirtió que la cantidad de estados que envían esos datos a los CDC disminuyó desde alrededor de 2022.

El especialista explicó que todos los virus cambian con el tiempo y que el SARS-CoV-2 lo hace con rapidez. Cada vez que el virus se replica dentro de una célula, su material genético puede mutar.

"La mayoría de estos cambios desaparecen, pero ocasionalmente alguno le otorga al virus una ventaja sobre otras variantes, lo que permite que esa versión se propague", explicó Enfield. Y agregó: "Estos cambios dificultan que el sistema inmunitario reconozca el virus".

Así, la detección de los primeros tres casos de BA.3.2 en Argentina, junto con la evolución favorable de los pacientes, incorporó este linaje al monitoreo local de las variantes del SARS-CoV-2.