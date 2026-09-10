Cómo es y qué se sabe de ARVAC, la vacuna argentina para la nueva variante BA.3.2 de COVID

La cepa fue identificada en tres residentes de la provincia de Buenos Aires mediante vigilancia genómica. La OMS y el Boletín Epidemiológico Nacional lo mantienen bajo monitoreo, aunque por ahora no alertan por un riesgo adicional sustancial.

Argentina detectó, semanas atrás, los primeros tres casos de BA.3.2 del SARS-CoV-2 , un sublinaje de Ómicron que se encuentra bajo monitoreo internacional y que, de acuerdo con la evaluación del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), no representa por ahora un riesgo adicional sustancial para la salud.

Los casos corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires y fueron identificados a través de la vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán) . Las muestras analizadas corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

En este escenario, la atención también se centró sobre la vacuna ARVAC , desarrollada totalmente en el país, y su capacidad de dar respuesta frente a las modificaciones que afronta el virus surgido por primera vez en 2019.

Durante el periodo revelado por el BEN, fueron secuenciados 21 genomas y tres de ellos, equivalentes al 14%, correspondieron al linaje BA.3.2 . Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque el informe oficial indicó que todos evolucionaron favorablemente.

La detección local se produce mientras los organismos internacionales continúan siguiendo la evolución de esta variante . En su última revisión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, si bien la proporción global de BA.3.2 había aumentado, el linaje parecía presentar una menor capacidad de expansión que las variantes que dominaron la circulación reciente. Esa característica podría explicar por qué no logró desplazarlas en las regiones donde fue detectado.

Un dato más reciente aparece en el seguimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). En su actualización de esta semana, el organismo estimó que la prevalencia de BA.3.2 cayó a alrededor del 2%, luego de haber alcanzado valores cercanos al 15% en informes anteriores.

La evolución registrada hasta ahora muestra que, aunque el linaje ganó presencia en la vigilancia genómica, no consiguió consolidar un desplazamiento de las variantes predominantes.

Según el BEN, BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. El sublinaje desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

El documento oficial destacó que la detección del sublinaje en el país pone en evidencia la capacidad del sistema argentino de vigilancia genómica. También remarcó la necesidad de continuar con la caracterización genética del SARS-CoV-2 para identificar nuevos linajes y estudiar su comportamiento en términos de transmisibilidad, severidad y posible impacto de las medidas de prevención y control.

El BEN detalló que pasó del 15,1% en la semana que finalizó el 14 de junio al 6,45% en la que terminó el 12 de julio. En las semanas intermedias, los valores fueron del 11%, 13% y 10,3% en los períodos cerrados el 21 y el 28 de junio y el 5 de julio, respectivamente.

Qué respuesta pueden ofrecer la vacuna ARVAC

La aparición del linaje en Argentina también plantea el interrogante sobre la capacidad de las vacunas disponibles para responder ante BA.3.2. Para determinarlo, los profesionales detallaron que es necesario aislar el virus en su nueva cepa y analizar en laboratorio cómo es neutralizado por el suero de personas vacunadas con las distintas formulaciones.

En ese contexto, ARVAC, la vacuna contra el Covid desarrollada y producida íntegramente en Argentina, surge como uno de los actores centrales del debate. En este escenario, cabe destacar que la misma fue incorporada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas. De esta manera, podrá ser adquirida por los ministerios de Salud de toda América Latina.

ARVAC es una vacuna desarrollada a raíz de una subunidad proteica recombinante desarrollada en el país, pensada para combatir el COVID-19. Las vacunas llamadas proteicas, fueron probadas de tener una amplia cobertura para las subvariantes de Ómicron.

La evidencia revisada por la OMS aporta, a su vez, un marco para analizar la respuesta inmunológica frente a BA.3.2. El organismo señaló que las vacunas actualizadas siguen elevando la respuesta de anticuerpos contra el linaje, aunque con niveles inferiores a los observados frente a otras variantes recientes.

De todos modos, todavía no existen estimaciones de efectividad clínica en escenarios en los que BA.3.2 haya sido la variante predominante. Por eso, una parte importante de la evaluación continúa basándose en estudios de neutralización e inmunogenicidad.

Cabe destacar que la vacuna argentina se actualiza anualmente de acuerdo con las recomendaciones internacionales y que una reformulación demanda alrededor de cuatro meses.

Según explicó, si comenzara a circular una variante con un nivel de escape inmunológico similar al de BA.3.2 pero con una mayor capacidad de transmisión, el laboratorio podría adaptar la vacuna dentro de ese período.

El año pasado, ARVAC había mostrado protección frente a distintas variantes recientes del SARS-CoV-2. También había demostrado reactividad cruzada contra el SARS-CoV-1, el virus que provocó el brote de 2003, un antecedente que el laboratorio toma como referencia.