Internaron nuevamente a Chiche Gelblung: qué se sabe sobre su salud + Agregar ámbito en









El periodista y conductor de 82 años fue hospitalizado otra vez en las últimas horas. Su último paso por el centro médico había sido a finales de julio.

Preocupación por la salud del periodista de 82 años.

A un mes de haber recibido el alta, Chiche Gelblung fue hospitalizado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, de la Ciudad de Buenos Aires.

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La noticia se conoció en las últimas horas de la mano de Pablo Montagna y Ángel De Brito, quienes señalaron que el periodista padece problemas respiratorios.

“Lo internaron por precaución”, explicó el conductor de LAM (América). El periodista de 82 años atravesó un 2026 con muchas dificultades de salud, y su último paso por la clínica había sido por un motivo similar al de ahora. Los médicos del establecimiento de Palermo tomaron la decisión de internarlo con el objetivo de estabilizar su cuadro, teniendo en cuenta un episodio similar que había ocurrido semanas atrás.

Fede Flowers, periodista cercano a Chiche, expuso en El Observador que habló con gente cercana a Gelblung para saber cómo se encontraba. “Está muy cansado y no afloja. Tiene una tos tremenda y siempre anda desabrigado. Es un paciente muy difícil. Está con oxígeno”, le dijeron

La salud de Chiche Gelblung en los últimos años El 2026 viene siendo complicado para el periodista en cuestiones de salud. Todo comenzó en mayo, cuando fue trasladado de urgencia a terapia intensiva tras una descompensación en su domicilio: los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon, con una estadía que se extendió por casi un mes. Al recibir el alta, Gelblung retomó su actividad laboral antes de lo indicado, lo que derivó en un reingreso el 17 de junio por una complicación pulmonar y la mencionada del 28 de julio.

Tras su más reciente internación, Chiche retornó a la televisión y apareció en la pantalla de Crónica TV, donde manifestó claramente que su intención no es interrumpir su labor.

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