Comenzó a trabajar en EEUU y se mostró decepcionada por lo que le descontaron en impuestos

“ Me llegó mi primer cheque , señores, y yo dije uhhhh, pero cuando lo abrí, me voy dando cuenta de la gran decepción ”, inició en su relato Dadiana Cabrera .

Y agregó: “Me puse a buscar trabajo en una página, me interesó este empleo, me entrevistaron vía telefónica y me dijeron que sí, y empecé hace casi como una semana. Entonces, me pagaron los primeros días”, relató la joven que comenzó a trabajar en el hospital en noviembre pasado.