¿Cómo descargar WhatsApp Plus 2023?

Cabe aclarar, que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial , y usa servidores distintos a los de la versión original. Es por ello que no puede conseguirse en Play Store y IOS y quienes la descargan están mucho más expuestos a los hackeos.

Esto debido a que una de las funciones con las que cuenta la aplicación oficial de WhatsApp es su cifrado de extremo a extremo, esto asegura que cualquier contenido sensible sea seguro para ambas partes. No obstante con la aplicación extraoficial no se puede asegurar que cualquier contenido privado no sea tomado por hackers o ciberdelincuentes.

Ventajas de la nueva versión de WhatsApp Plus 2023

Entre sus ventajas se encuentra contar con funcionalidades que no existen actualmente en la aplicación original como saber quien te bloqueó, recuperar mensajes eliminados (entre ellos fotos y vídeos) e incluso saber si una persona se encuentra en línea o no.

Además, sus usuarios puedes eliminar el indicador de "escribiendo" o "grabando audio" antes de enviar un mensaje. También es posible descargar los estados de los contactos, y personalizar el WhatsApp por distintos temas y fuentes.

A tener cuidado...

WhatsApp emitió un comunicado en el que asegura que, si detecta el uso de versiones alternativas fuera de las oficiales, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Desde la compañía propiedad de Facebook ya habían anticipado que WhatsApp Plus también lee todos los mensajes. Hay que tener en cuenta que al no haber repositorios oficiales, hay distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por distintos cibercriminales, y que todos tendrán acceso a los mensajes personales.

Paso a paso para descargar WhatsApp Plus 2023