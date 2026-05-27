Samsung llegó a un acuerdo con el sindicato: bonos de hasta u$s400.000 derivados del auge de la IA

El gigante tecnológico logró desactivar una huelga de 18 días. El conflicto expuso el debate sobre como distribuir las ganancias históricas tras el boom de la IA.

Archivo. Samsung evitó una huelga histórica y acordó con el sindicato.

Samsung Electronics logró desactivar una huelga inédita en su división de semiconductores tras cerrar un acuerdo salarial con sus trabajadores que incluye millonarios bonos atados al negocio de la inteligencia artificial. El pacto, aprobado este miércoles por los empleados sindicalizados, abre además un nuevo capítulo en el debate global sobre cómo se distribuyen las ganancias del boom de la IA dentro de las grandes tecnológicas.

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El entendimiento entre la compañía surcoreana y el sindicato llegó luego de semanas de tensión y evitó un paro general que amenazaba con paralizar durante 18 días al mayor fabricante mundial de chips de memoria . La negociación terminó con un esquema de bonificaciones extraordinarias - que pueden alcanzar los u$s400.000 - para el área de semiconductores, uno de los motores del crecimiento reciente de Samsung gracias a la demanda global de infraestructura para inteligencia artificial.

El nuevo sistema prevé bonos anuales equivalentes al 10,5% de la ganancia operativa de la división de chips, que serán pagados en acciones de la compañía, además de un adicional del 1,5% en efectivo. A eso se suma una recomposición salarial promedio del 6,2%.

Con este esquema, alrededor de 78.000 empleados de la división de semiconductores podrían percibir este año bonos promedio cercanos a los 509 millones de wones —unos 338.000 dólares—, según estimaciones basadas en las ganancias proyectadas por el mercado.

La propuesta fue sometida a votación electrónic a y recibió el respaldo del 73% de los afiliados sindicales que participaron del proceso . El acuerdo tendrá una vigencia de diez años y estará condicionado al cumplimiento de objetivos de rentabilidad.

Samsung Electronics logró desactivar una huelga inédita en su división de semiconductores.

La negociación dejó expuestas, sin embargo, diferencias internas entre trabajadores del negocio de chips y empleados de otras áreas de consumo masivo dentro de Samsung, donde las ganancias vinculadas a la IA no impactan de la misma manera.

El conflicto había generado fuerte preocupación en Corea del Sur debido al peso estratégico de Samsung en la economía local. La empresa representa cerca del 12,5% del PBI del país y el negocio de semiconductores explica más de un tercio de las exportaciones surcoreanas.

En paralelo, el auge de la inteligencia artificial sigue impulsando con fuerza al sector. Samsung reportó un salto interanual cercano al 750% en su beneficio operativo trimestral, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares tras una fuerte escalada de sus acciones durante el último año.

El efecto también se trasladó al resto de la industria. SK hynix —otro gigante surcoreano y proveedor clave de Nvidia— llegó a subir cerca de 10% en la bolsa durante la jornada y también alcanzó una valuación superior al billón de dólares.

Las claves del acuerdo que evitó la huelga