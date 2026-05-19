Falla masiva de WhatsApp Web: reportan problemas en Argentina, México y otros países.

El problema presentó una particularidad inusual: en lugar de mostrar un mensaje de error o simplemente no cargar, la versión de escritorio de la plataforma redirecciona automáticamente a la página principal de Facebook.

Una falla masiva en WhatsApp Web afectó este martes a usuarios de distintos países de América Latina, entre ellos Argentina y México , generando desconcierto y miles de reportes en redes sociales.

El problema presentó una particularidad inusual: en lugar de mostrar un mensaje de error o simplemente no cargar, la versión de escritorio de la plataforma redirecciona automáticamente a la página principal de Facebook.

La situación rápidamente se volvió tendencia en X, donde usuarios compartieron capturas de pantalla y videos mostrando cómo, al intentar ingresar a web.whatsapp.com, el navegador deriva directamente hacia la red social de Meta.

El problema presentó una particularidad inusual: en lugar de mostrar un mensaje de error o simplemente no cargar, la versión de escritorio de la plataforma redirecciona automáticamente a la página principal de Facebook.

“Pensé que tenía un virus en la computadora”, escribió un usuario en X, reflejando la preocupación de muchos internautas que creyeron estar frente a un hackeo o un intento de phishing.

Según los reportes registrados en el sitio especializado DownDetector, las fallas se concentran exclusivamente en WhatsApp Web, mientras que la aplicación móvil continúa funcionando con normalidad para el envío y recepción de mensajes.

Especialistas en seguridad informática comenzaron a analizar las posibles causas del incidente. La principal hipótesis apunta a un problema interno en la infraestructura de Meta, empresa propietaria tanto de WhatsApp como de Facebook.

En ese sentido, expertos señalan que podría tratarse de un error en la configuración de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) o de una falla en las rutas de redirección de servidores durante una actualización interna. Al compartir infraestructura tecnológica, un inconveniente en el enrutamiento de WhatsApp habría derivado el tráfico hacia los servidores de Facebook.

Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial sobre las causas del problema ni precisó cuándo se restablecerá el funcionamiento normal de WhatsApp Web.