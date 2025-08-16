HBO Max sigue ampliando su catálogo con títulos que buscan captar la atención de los amantes del cine de acción y suspenso. La plataforma apuesta por estrenos que combinan intensidad, emoción y entretenimiento, consolidándose como un destino atractivo para quienes buscan nuevas experiencias audiovisuales.
La sangrienta película de HBO Max que te va a helar la sangre: una imperdible venganza en solo dos horas
Es una de las producciones más violentas de todo su catálogo y aun así logró ser un verdadero éxito.
Entre las novedades, se encuentra Monkey Man: El Despertar De La Bestia, una película que promete mantener al espectador al borde del asiento durante sus dos horas de duración, con escenas cargadas de adrenalina y una historia centrada en la venganza.
De qué trata Monkey Man: El Despertar De La Bestia, el estreno de HBO Max
Monkey Man: El Despertar De La Bestia es un thriller de acción que sigue a Kid, un hombre recién liberado de prisión que lucha por adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y la corrupción. Ambientada en una ciudad ficticia de la India, la película combina elementos de acción cruda con una narrativa de venganza personal.
El filme llega a HBO Max con Dev Patel en su debut como director, además de protagonizar la historia. Lo acompañan en el elenco Sharlto Copley y Sobhita Dhulipala. La película destaca por su estilo visual único y su enfoque en temas sociales y culturales, ofreciendo una experiencia cinematográfica intensa y reflexiva.
HBO Max: tráiler de Monkey Man: El Despertar De La Bestia
HBO Max: elenco de Monkey Man: El Despertar De La Bestia
- Dev Patel
- Sharlto Copley
- Pitobash
- Sobhita Dhulipala
- Sikandar Kher
- Vipin Sharma
- Ashwini Kalsekar
- Adithi Kalkunte
- Makarand Deshpande
