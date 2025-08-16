La sangrienta película de HBO Max que te va a helar la sangre: una imperdible venganza en solo dos horas







Es una de las producciones más violentas de todo su catálogo y aun así logró ser un verdadero éxito.

Cargada de violencia y con una fuerte crítica social, este éxito está disponible en HBO Max.

HBO Max sigue ampliando su catálogo con títulos que buscan captar la atención de los amantes del cine de acción y suspenso. La plataforma apuesta por estrenos que combinan intensidad, emoción y entretenimiento, consolidándose como un destino atractivo para quienes buscan nuevas experiencias audiovisuales.

Entre las novedades, se encuentra Monkey Man: El Despertar De La Bestia, una película que promete mantener al espectador al borde del asiento durante sus dos horas de duración, con escenas cargadas de adrenalina y una historia centrada en la venganza.

839346-monkey-20man La producción, disponible en HBO Max, es un verdadero éxito. De qué trata Monkey Man: El Despertar De La Bestia, el estreno de HBO Max Monkey Man: El Despertar De La Bestia es un thriller de acción que sigue a Kid, un hombre recién liberado de prisión que lucha por adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y la corrupción. Ambientada en una ciudad ficticia de la India, la película combina elementos de acción cruda con una narrativa de venganza personal.

El filme llega a HBO Max con Dev Patel en su debut como director, además de protagonizar la historia. Lo acompañan en el elenco Sharlto Copley y Sobhita Dhulipala. La película destaca por su estilo visual único y su enfoque en temas sociales y culturales, ofreciendo una experiencia cinematográfica intensa y reflexiva.

HBO Max: tráiler de Monkey Man: El Despertar De La Bestia Embed - Monkey Man: El Despertar De La Bestia | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex HBO Max: elenco de Monkey Man: El Despertar De La Bestia Dev Patel

Sharlto Copley

Pitobash

Sobhita Dhulipala

Sikandar Kher

Vipin Sharma

Ashwini Kalsekar

Adithi Kalkunte

Makarand Deshpande