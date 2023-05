Cómo usar ChatGPT

chatgpt openAI.webp

Chat GPT: a tener cuidado con la información

Aunque ChatGPT es una herramienta que a priori parece impresionante, es importante recordar que no puede reemplazar la experiencia humana en todas las situaciones. El asistente virtual no puede proporcionar un asesoramiento profesional sobre cualquier cosa y en ocasiones presenta algunas fallas de datos. Es capaz de generar textos coherentes y útiles en una variedad de temas pero no es una herramienta perfecta y puede tener limitaciones. Por lo tanto, es importante tener expectativas realistas sobre lo que puedes esperar de ChatGPT.