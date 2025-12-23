La primera persona en superar un patrimonio de 600 mil millones de dólares: de cuánto es la fortuna de Elon Musk + Seguir en









Nacido en Sudáfrica, se mudó joven a Norteamérica y transformó inversiones tempranas en gigantes del sector tecnológico.

La fortuna del magnate más rico del mundo sigue superando récords. Imagen: Taylor Hill / Getty Images

Elon Musk es un empresario e innovador tecnológico conocido globalmente por haber fundado y liderado varias empresas que revolucionaron industrias completas, desde autos eléctricos hasta vuelos espaciales, y en el proceso amasó millones de dólares que lo catapultaron a la cima de las listas de riqueza mundial.

Hoy es reconocido no solo por sus éxitos empresariales sino por su capacidad para convertir visiones de futuro en proyectos concretos, como Tesla y SpaceX, que influyen en la movilidad eléctrica, la energía sostenible y la exploración espacial. Su figura polariza: unos lo ven como genio innovador, otros como inversionista audaz con un talento extraordinario para apostar por tendencias ganadoras.

Elon Musk A pesar de su pelea con Donald Trump, rompió un nuevo récord al superar la fortuna de 600 mil millones de dólares. Imagen: GQ El hombre más rico del mundo: la historia de Elon Musk y su fortuna envidiable Elon Reeve Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, en una familia acomodada que le permitió acceder a educación, tecnología y un entorno favorable para desarrollar su interés por los negocios y la informática desde muy joven. Su padre, ingeniero, y su madre, modelo y nutricionista, le brindaron respaldo económico y logístico en sus primeros años, algo que resultó clave en sus comienzos.

En distintas entrevistas y biografías se menciona que su padre tuvo participación en una mina de esmeraldas en Zambia, un dato que alimentó durante años el debate sobre cuánto influyó ese contexto familiar en el capital inicial de Musk. Si bien no heredó una fortuna multimillonaria, sí contó con un punto de partida más cómodo que el de la mayoría de los emprendedores.

Tras emigrar a Canadá y luego a Estados Unidos, Musk construyó su camino empresarial con la venta de Zip2 y, más tarde, con la compra de X.com, operaciones que le dieron los recursos necesarios para apostar fuerte por proyectos de alto riesgo. Fue entonces cuando decidió reinvertir casi todo su dinero en iniciativas que muchos consideraban imposibles.

La clave de su fortuna no fue solo invertir, sino liderar y empujar personalmente empresas como Tesla y SpaceX, combinando visión tecnológica, toma de riesgos extremos y una capacidad singular para capitalizar oportunidades que, con el tiempo, transformaron industrias completas. Muchos más millones: el nuevo patrimonio de Elon Musk A fines de 2025, Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en superar oficialmente un patrimonio de 600 mil millones de dólares, alcanzando cerca de 640 mil millones, según estimaciones basadas en las valoraciones de SpaceX, Tesla y otros activos bajo su control. Este récord proviene principalmente de la enorme valorización de SpaceX, cuya participación en valoraciones privadas ha impulsado su riqueza, así como de su participación en Tesla y otros emprendimientos como xAI. Con estas cifras, Musk no solo es el hombre más rico del mundo, sino que también se perfila como posible primer trillonario si sus empresas continúan creciendo.

