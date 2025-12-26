La estrella juvenil que conquistó corazones y una fortuna de millones, pero terminó al borde de la pobreza + Seguir en









Fue parte de una popular y exitosa banda, pero al igual que sus compañeros, su vida se fue a la basura cuando se separaron.

Este grupo ha visto fracasar a todos sus miembros luego de que terminó su momento de fama.

Ser una estrella de una boyband abre varias puertas: ganar millones de dólares, tener un nivel de fama muy alto y vivir una vida rodeada de frenetismo constante entre grabaciones, shows y la persecución de los fans. Pero el éxito no es algo que dure para siempre, por lo que es vital encontrar la forma de mantenerse.

El despilfarro suele ser el principal motivo por el cual, una vez que se acaba la magia, cuesta mucho repuntar. Lo que ya no genera tanto dinero no ayuda a mantener el mismo estilo de vida y quienes no se ajustan, lo pierden todo. En el caso de esta figura de la banda, cuyos miembros enfrentaron dificultades tras la separación, él fue el último en presentar bancarrota.

Cómo Lee Ryan ganó millones con Blue Lee Ryan alcanzó notoriedad mundial como integrante de Blue, banda que debutó en 2000 y vendió aproximadamente 14 millones de discos en todo el mundo. El grupo colocó tres álbumes en el número uno del Reino Unido y realizó giras internacionales con entradas agotadas en Europa, Asia y Australia, además de cerrar acuerdos comerciales y obtener ingresos por derechos de reproducción.

Durante ese período, la facturación total asociada a Blue superó los 40 millones de dólares, considerando ventas, conciertos y licencias. Sin embargo, los integrantes cobraban un porcentaje reducido debido a contratos discográficos tradicionales, managers y estructuras empresariales que absorbían gran parte de los ingresos generados.

Ryan recibió pagos elevados para su edad, pero muy por debajo de lo que el volumen comercial sugería. A eso se sumaron adelantos que luego debían recuperarse con ventas, lo que limitó el dinero neto disponible incluso en los años de mayor exposición mediática.

Qué pasó con su carrera y cómo empezó a perder dinero Tras la primera separación de Blue en 2005, Lee Ryan lanzó un álbum solista que no alcanzó el rendimiento esperado. El disco tuvo baja rotación, se cancelaron presentaciones y los contratos no se renovaron, lo que redujo drásticamente su ingreso anual en comparación con la etapa grupal. A lo largo de la década siguiente, su actividad fue intermitente. Participó en programas de televisión, teatro musical y proyectos menores, pero sin continuidad ni ingresos sostenidos. Mientras tanto, los gastos personales, los impuestos y distintos compromisos legales continuaron acumulándose. En 2021, su situación quedó expuesta cuando declaró ante la Justicia británica no contar con trabajo estable ni fondos suficientes para afrontar una multa cercana a los 6 mil dólares. Esa declaración marcó públicamente el contraste entre el artista que había vendido millones de discos y su realidad económica posterior.

