Dos argentinos "cirujearon" en Australia y se equiparon el departamento

Según reflejaron en el video, se encontraron cajoneras, electrodomésticos, mesas, sillas, lámparas, alfombras, una cafetera, un televisor 50 pulgadas, un espumador de leche en perfecto funcionamiento entre otras cosas.

“Yo sí me llevaría todo. Me volvería más acumuladora de la que ya soy”, “Yo me llevo todo”, “Agarraría todo lo de la calle y no gasto nada en comprar”, “Yo vivo en Australia y la verdad que es así, tiran de todo...así me surtí de cosas”, “Obvio me llevo todo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación que ya superó las 180 mil reproducciones.

Vale destacar que no solo comparten sus historias cirujeando, sino que también ofrecen ayuda a los viajeros brindando información sobre ideas de ruta, cómo conseguir trabajo, documentación, entre otras.