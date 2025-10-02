WIFI seguro: cómo eliminar dispositivos desconocidos de la red







En muchas ocasiones la verdadera causa de la ralentización de la conexión es la cantidad de dispositivos conectados a la misma red.

Cómo eliminar dispositivos desconocidos de la red WIFI.

Las redes domésticas no están a salvo de riesgos. Hoy en día existen aplicaciones que permiten visualizar las contraseñas del wifi y facilitan que personas ajenas se conecten sin que el propietario lo note. Esta práctica, además de ser una intrusión a la privacidad, tiene una consecuencia inmediata: la ralentización de la conexión.

En la mayoría de los casos, los usuarios creen que se trata de una falla del proveedor o de un problema en la zona. Sin embargo, muchas veces la verdadera causa es la cantidad de dispositivos conectados a la misma red.

Cómo ver quién se conecta al WIFI Una red WIFI puede ralentizarse cuando se sobrecarga por la cantidad de dispositivos que intentan conectarse al mismo tiempo.

De esta manera, si hay muchas personas conectándose a la red de manera simultánea, el consumo del ancho de banda se satura y esto ocasiona problemas para enviar o recibir datos.

Por otro lado, la congestión de red también produce conexiones inestables. Por ejemplo, puede ser que el usuario navegue con normalidad y de pronto los sitios no carguen, las aplicaciones se cierren o las descargas no se completen.

wifi - router.jpg Una red WIFI puede ralentizarse cuando se sobrecarga por la cantidad de dispositivos que intentan conectarse al mismo tiempo. Freepik Una manera sencilla de evitar esto es sacar a los intrusos del WiFi. A continuación, se detallan los pasos a seguir: Acceder a la configuración de tu router. Ir al navegador y escribir su dirección IP.

Presionar "Enter".

Introducir el nombre de usuario y contraseña.

Ir al panel de administración.

Buscar la sección "Dispositivos conectados" o similar.

Eliminar los que no reconoces, pueden ser celulares, computadoras, tablets o cualquier otro dispositivo. En el mismo panel de administración se permite cambiar la configuración del router. Se recomienda cambiar su contraseña si se continua detectando intrusos, a pesar de haberlos borrado. ¿Cómo proteger tu WiFi de intrusos? Además de revisar de manera periódica la cantidad de dispositivos conectados al WiFi, otros consejos útiles para proteger una red doméstica son: Establecer una contraseña segura, que combine letras, números y caracteres especiales.

Limitar el acceso o crea una red de invitados.

Utilizar la configuración de seguridad avanzada, por ejemplo, para establecer un SSID, activar el cifrado o desactivar la tecnología WPS. Tener un WiFi seguro es clave para garantizar una conexión estable y proteger la privacidad. Tomar estas medidas puede marcar la diferencia para tener una navegación rápida y sin cortes.

