FIFA anunció un nuevo videojuego de cara al Mundial 2026: de qué se trata y cuándo sale

La FIFA vuelve a los videojuegos con un título fuera de lo común.

Luego de lo que fue su separación con Electronic Arts (EA), FIFA regresa al mundo de los videojuegos con el anuncio de FIFA Heroes , un juego de fútbol sala estilo arcade, cuyo lanzamiento está previsto para 2026 . Estará disponible en las principales plataformas, como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android.

El juego, que se está desarrollando en colaboración entre Enver, Solace y Enver Studios, incorporará plantillas multiverso de íconos del fútbol real, mascotas oficiales de la FIFA e incluso personajes ficticios de películas y series populares. Se trata de un juego de fútbol sala que no adopta el mismo enfoque de simulación que EA Sports FC, sino que se presenta como algo más parecido a Sloclap's Rematch u otros juegos de fútbol centrados en los arcade.

El tráiler de FIFA Heroes presentó a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Maple (Canadá), Zayu (México) y Clutch (Estados Unidos) , como personajes jugables con excepcionales puntuaciones de poder y movimientos. Enver prometió que el juego contará con física dinámica, movimientos de poder demoledores, hitos de carrera PvE y partidas multijugador casuales, comparándolo con FIFA Street.

Por su parte, Christian Volk, director de juegos y deportes electrónicos de la FIFA, reveló que el título tiene como objetivo conectar a una nueva generación de fanáticos y despertar la nostalgia de aquellos que crecieron con los juegos clásicos de FIFA.

"En la FIFA, unir a la gente a través de la pasión por el fútbol siempre ha sido nuestra prioridad. Con FIFA Heroes, los aficionados pueden crear un equipo multiverso: combinando a sus héroes de ficción favoritos, sus jugadores favoritos y nuestras mascotas", agregó.

Años atrás, EA finalizó oficialmente su colaboración con la FIFA debido a inconvenientes con la tarifa de licencia, la cual la compañía de videojuegos argumentó que el precio de mil millones de dólares no incluía derechos para jugadores, equipos ni ligas, por lo que no merecía la pena mantener el permiso.

EA entonces denominó su serie de fútbol anualizada "EA Sports FC", creando nuevos acuerdos de licencia con los equipos y ligas de fútbol profesional que aparecen en el juego.