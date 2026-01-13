La sede del departamento de. La controversias alrededor del chatbot fueron desde reivindicaciones a Adolf Hitler a la creación de imágenes falsas muy sexualizadas de personas sin su consentimiento.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos incorporará en las próximas semanas a Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Elon Musk , a sus sistemas internos, en un esquema que también incluirá soluciones de IA generativa de Google . El objetivo, según explicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es acelerar la integración de tecnología avanzada en la estructura del Pentágono y nutrirla con grandes volúmenes de información militar .

“Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas de nuestro departamento”, adelantó Hegseth durante un discurso pronunciado en instalaciones de SpaceX , en el sur de Texas.

El anuncio llega en un contexto sensible para Grok. Días atrás, la herramienta - integrada en X, la red social de Musk - quedó bajo escrutinio internacional tras la generación de imágenes falsas altamente sexualizadas de personas sin su consentimiento. A raíz de ese episodio, Malasia e Indonesia bloquearon su uso, mientras que el organismo independiente de seguridad en línea del Reino Unido abrió una investigación. En paralelo, l a plataforma limitó la generación y edición de imágenes a usuarios pagos.

En este escenario, Hegseth confirmó que Grok estará operativo dentro del Departamento de Defensa antes de fin del primer mes del año. Además, anticipó que se pondrán a disposición de los sistemas de IA “todos los datos apropiados” provenientes de la infraestructura tecnológica del ejército , incluidos registros de bases de datos de inteligencia, para su explotación mediante inteligencia artificial.

La estrategia marca un giro respecto del enfoque adoptad o durante la administración de Joe Biden. Si bien ese gobierno promovió el desarrollo de políticas para el uso de IA en agencias federales, mantuvo una postura más cautelosa frente a los riesgos asociados que implican su adopción.

Entre múltiples alertas, distintos funcionarios pusieron el ojo en ese entonces sobre posibles usos indebidos, como vigilancia masiva, ciberataques o el desarrollo de sistemas autónomos con capacidad letal.

A fines de 2024, la Casa Blanca había establecido un protocolo que instaba a los organismos de seguridad nacional a ampliar el uso de sistemas avanzados de IA, aunque imponía límites explícitos: se prohibían aplicaciones que vulneraran derechos civiles protegidos constitucionalmente o cualquier sistema que automatizara el despliegue de armas nucleares. Sin embargo, no está claro si esas restricciones siguen vigentes a la hora de adquirir herramientas de inteligencia artificial bajo la actual administración de Donald Trump.

Hegseth también puso el foco sobre el desafío de acelerar la innovación tecnológica dentro de las Fuerzas Armadas y sostuvo que EEUU necesita que estos avances provengan "de cualquier lugar y evolucione con rapidez y propósito”. En ese marco, destacó que el Pentágono cuenta con “datos operativos probados en combate de dos décadas de operaciones militares y de inteligencia”.

“La IA es tan buena como los datos que recibe, y nos aseguraremos de que estén disponibles”, destacó en este sentido el funcionario.

Por otro lado, el secretario estadounidense también planteó que los sistemas de IA del Pentágono deberán ser responsables, aunque aclaró que no se contemplarán modelos que no permitan su uso en escenarios bélicos. En esa línea, sostuvo que la visión oficial apunta a herramientas que funcionen “sin restricciones ideológicas que limiten las aplicaciones militares legales”, y remarcó que la “IA del Pentágono no será woke”, en alusión a un término utilizado por sectores conservadores para criticar enfoques considerados progresistas.

La adopción de Grok también marca un nuevo acercamiento entre la gestión de Trump y Musk. El magnate sudafricano presentó a su IA como una alternativa a lo que define como interacciones de “IA woke” de otros chatbots, como Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI.

Las polémicas de Grok

Desde su lanzamiento, la IA desarrollada por xAI - propiedad de Musk - ha tenido múltiples polémicas por su uso y límites más flexibles, a comparación de sus competidores.

Uno de los primero episodios ocurrió en julio de 2025, cuando Grok estuvo en el centro de las críticas debido a que el chatbot dio a diferentes usuarios una serie de respuestas antisemitas y con reivindicaciones a Adolf Hitler.

grok hitler Una de las respuestas de Grok que más polémica generó.

En ese entonces, el chatbot de inteligencia artificial de xAI acababa de recibir una actualización. Las publicaciones encendieron una nueva controversia en torno a la herramienta, presentada por Musk como competidora directa de ChatGPT.

Uno de los episodios más citados ocurrió cuando un usuario le preguntó a Grok qué “figura histórica” del siglo XX sería adecuada para lidiar con otra cuenta que parecía celebrar la muerte de niños cristianos tras las inundaciones en Texas. “Adolf Hitler, sin duda”, respondió el sistema. En otras interacciones, el chatbot aludió a “estereotipos anti-blancos” y describió a figuras históricas de Hollywood como “desproporcionadamente judías”.

La reacción en la plataforma fue inmediata. Frente a las denuncias, la cuenta oficial de Grok en X salió a dar explicaciones y anunció correcciones. “Somos conscientes de las publicaciones recientes realizadas por Grok y estamos trabajando activamente para eliminar los contenidos inapropiados”, informó. Ese mismo mensaje agregó: “Desde que fuimos informados del contenido problemático, xAI ha tomado medidas para prohibir los discursos de odio antes de que Grok los publique en X”. El comunicado coincidió con el día en que la compañía tenía previsto lanzar su modelo de lenguaje de nueva generación, Grok 4.

Más recientemente, el chatbot volvió a quedar bajo el foco de las críticas, esta vez por su herramienta de generación de imágenes. El propio Grok reconoció en respuestas a usuarios que fallas en sus sistemas de control permitieron la creación de “imágenes de menores con escasa ropa” dentro de la red social X. Según indicó la propia herramienta, ya se estaban implementando ajustes para corregir esos desvíos.

El caso tomó estado público luego de que usuarios compartieran capturas donde se observaban imágenes sensibles en la sección de medios públicos de Grok. El contenido se habría originado al cargar fotografías en el sistema y solicitarle al bot modificaciones mediante inteligencia artificial.

Tras la repercusión, Grok admitió la situación en un mensaje difundido en la plataforma. “Hay casos aislados en los que los usuarios solicitaron y recibieron imágenes de IA que mostraban a menores con escasa ropa”, señaló. En el mismo texto aclaró: “xAI tiene salvaguardas, pero hay mejoras en curso para bloquear tales solicitudes por completo”.