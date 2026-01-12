Empleos 4.0: las tecnológicas moderan la contratación de talentos y apuestan más a reciclar el plantel propio

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis anticipa un arranque de 2026 más cauteloso para el sector IT en Argentina. Se advierte un giro estratégico hacia el upskilling y reskilling del talento existente.

Argentina tiene para este trimestre una de las expectativas de empleo tecnológico más bajas de la región, según Experis.

El inicio de 2026 encuentra al sector tecnológico argentino atravesando una etapa de redefinición . Después de varios años marcados por una demanda sostenida de talento IT, competencia feroz por perfiles especializados y propuestas salariales elevadas que funcionaron como principal herramienta de atracción, las empresas comienzan a ajustar expectativas y estrategias .

No por casualidad, tal como informó Ámbito , el 2025 cerró con una ola de despidos masivos en el sector tech que, según un informe de la consultora internacional RationalFX, alcanzó la cifra de 244.851 casos en todo el mundo .

El nuevo escenario para el año que empieza combina prudencia en las decisiones de contratación con una fuerte apuesta a la capacitación del personal disponible , en un contexto atravesado por la automatización, la inteligencia artificial y un entorno económico que obliga a revisar costos y prioridades.

Este cambio de clima queda reflejado en los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis , la marca especializada en talento tecnológico de ManpowerGroup , correspondiente al primer trimestre de 2026.

El relevamiento, que analiza las perspectivas de contratación en el sector de Tecnología de la Información (IT) entre enero y marzo, muestra que las compañías reducen el ritmo de incorporación de personal y adoptan una postura más selectiva a la hora de sumar nuevos perfiles.

Según el informe, los empleadores de IT en Argentina prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10%, calculada a partir de la diferencia entre quienes planean contratar y quienes anticipan reducciones de personal.

Detrás de ese número agregado se observa un escenario heterogéneo: el 33% de los empleadores planea aumentar su plantilla, mientras que un 38% no prevé realizar cambios, un 14% espera reducir personal y un 15% aún no tiene una definición tomada.

El dato confirma un mercado que sigue mostrando dinamismo, pero con señales claras de moderación respecto de años anteriores.

Las razones de la cautela entre las empresas tecnológicas

La cautela se explica por múltiples factores. Por un lado, la persistencia de un contexto macroeconómico desafiante que lleva a las empresas a analizar con mayor detenimiento cada decisión de inversión, incluida la incorporación de talento.

Por otro, el avance acelerado de la automatización y de herramientas basadas en inteligencia artificial, que están transformando procesos, redefiniendo roles y, en algunos casos, reduciendo la necesidad de ampliar dotaciones en determinadas áreas.

“A nivel global, la necesidad de perfiles de IT se mantiene firme durante el primer trimestre del año”, señala Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina, aunque aclara que el escenario local impone matices.

“En Argentina, la combinación entre un entorno económico desafiante, la aceleración de procesos de automatización y la evolución tecnológica está llevando a las empresas a reevaluar sus necesidades de talento con mayor detenimiento”, explica.

Y agrega: “Frente a este escenario de mayor cautela, la capacidad de las organizaciones para atraer, desarrollar y fidelizar talento especializado en estas disciplinas será determinante para sostener su competitividad”.

Uno de los datos que aporta contexto a esta estrategia más prudente es la evolución de la escasez de talento. De acuerdo con la encuesta de Experis, el 68% de los empleadores afirma tener dificultades para encontrar los perfiles que necesita, una cifra que, si bien sigue siendo elevada, resulta inferior al 76% registrado en 2024.

La baja sugiere que el mercado comienza a mostrar ciertos signos de reequilibrio, aunque la problemática sigue siendo particularmente intensa en áreas críticas.

El 62% de las empresas reconoce que las dificultades son aún mayores cuando se trata de perfiles vinculados a IT y datos, lo que mantiene la presión sobre posiciones clave para la transformación digital.

Frente a este panorama, las organizaciones están redefiniendo sus respuestas. En lugar de salir masivamente a buscar talento al mercado, priorizan cada vez más el desarrollo interno.

El relevamiento indica que el 29% de las compañías opta por estrategias de upskilling y reskilling de sus colaboradores actuales como principal vía para cubrir necesidades, seguido por la implementación de esquemas laborales flexibles con un 20%, y recién en tercer lugar aparece la incorporación de nuevos talentos, con un 18%.

La tendencia marca un giro respecto de años anteriores, cuando la contratación externa era la herramienta dominante para sostener el crecimiento.

Las nuevas prioridades y el contexto regional

Este cambio en los criterios de incorporación de recursos no implica una pérdida de relevancia del talento tecnológico, sino una redefinición de prioridades.

Las habilidades más demandadas por los empleadores siguen estando asociadas a la ingeniería y a los perfiles técnicos especializados.

Según el informe, la ingeniería concentra el 25% de las competencias más buscadas, seguida por los perfiles de TI y datos con un 23%, en igual proporción que los roles vinculados a atención al cliente.

También aparecen con peso las áreas de operaciones y logística con 22%, ventas y marketing con 18%, y manufactura y producción con 15%, lo que refleja la transversalidad del impacto tecnológico en distintos sectores de la economía.

La cautela argentina contrasta con el panorama regional e internacional, donde las expectativas de contratación muestran comportamientos dispares.

En América, los doce países relevados esperan aumentos en sus nóminas de IT durante el primer trimestre de 2026. Brasil se destaca con las expectativas más altas tanto en la región como a nivel global, con una ENE de +58%, mientras que Puerto Rico presenta las perspectivas más débiles de América Latina, con un 6%.

A escala global, Eslovaquia se ubica en el extremo inferior del ranking, con una expectativa negativa de -14%. El contraste refuerza la idea de que el caso argentino está atravesado por variables locales que condicionan las decisiones empresariales.