Donald Trump va por la intervención de EEUU en Cuba: "Que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" + Seguir en









El presidente de Estados Unidos advirtió al gobierno de Díaz Canel que debe llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Trump, otra vez con su estrategia de mensajes y amenazas a través de las redes sociales. ¿Cuba será su próxima intervención? Foto: The White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la pauesta y tiene en la mira a Cuba, al que advirtió que debe llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde". Las declaraciones del mandatario de este domingo, a través de las redes sociales, se dan luego de que Nicolás Maduro rompiera el silencio en Nueva York, donde se encuentra preso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un mensaje breve de Truth Social, Trump advirtió al gobierno de Díaz Canel que "no recibirá más dinero ni petróleo desde Venezuela", principal fuente de financiación de la isla, que atraviesa una grave crisis económica y social.

Donald Trump redobla la apuesta y ahora va por Cuba "Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!", ha advertido el presidente estadounidense. Trump continúa diciendo en su mensaje que "la mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección contra los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años".

"Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. ¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA! Le recomiendo encarecidamente que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", concluye Trump en su mensaje de hoy. Estas declaraciones llegan tan solo días después de que el periódico The Washington Post informó que Estados Unidos había reposicionado sus fuerzas en el Caribe y había y ubicado dos buques de guerra al norte de Cuba.

image El mensaje de Trump de este domingo desde Truth Social. Tras el derrocamiento de Maduro y el bloqueo naval total impuesto por Washington a todos los buques que entran y salen de Venezuela, Cuba recurrió a México para tratar de seguir a flote. Según informó este viernes la agencia de noticias EFE, el petrolero Ocean Mariner llegó a la bahía de La Habana con unos 86.000 barriles de combustible procedentes del país norteamericano para ayudar a aliviar los prolongados apagones en la isla.

La nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital insular en la mañana del viernes, tras salir el mes pasado del complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país norteamericano. El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones –junto con el Eugenia Gas– que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba durante los últimos años. Donald Trump Trump desafía los límites y ahora advirtió a Cuba. © Andrew Caballero-Reynolds / AFP La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación. A esto hay que sumarle una pésima situación económica. Cuba concluyó 2025 con una inflación interanual en el mercado formal del 14,07 %. La inflación ha triplicado los precios en la isla desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. El índice de precios al consumo (IPC) cerró en 2021 por encima del 77 %; mientras que en 2022 se situó en el 39,07 %; en 2023, en el 31,34 %, y en 2024, en el 24,88 %. "Si yo estuviera en el Gobierno de La Habana, estaría preocupado", advirtió el pasado sábado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras conocerse la captura y posterior traslado de Maduro y su mujer, Cilia Flores, a una cárcel de Nueva York. "Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, incluso lo que se conoce de la agencia de espionaje venezolana, estaba lleno de cubanos», aseguró el diplomático. "Venezuela debe declarar su independencia de Cuba", zanjó. Ahora parece que la Administración Trump pasa a centrarse en la isla.