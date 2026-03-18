El Pentágono desarrolla alternativas para reemplazar a la IA de Anthropic

La ruptura entre la empresa de Silicon Valley y el Pentágono suma nuevos capítulos semana a semana. Mientras tanto, la creadora de Claude busca suspender la decisión por la vía legal.

Tras la ruptura de alto voltaje entre Anthropic y el Pentágono , el Departamento de Defensa ya trabaja en herramientas propias para reemplazar la IA de la firma a partir de declaraciones de Cameron Stanley , director de inteligencia artificial y digital del organismo.

El debate entre la gestión de Donald Trump y Anthropic suma nuevos episodios semana a semana, con la guerra de Irán en medio del debate. Semanas atrás, se cayó el contrato por u$s200 millones que Anthropic mantenía con el Departamento de Defensa (DOD). El punto de conflicto fue el alcance del acceso que las Fuerzas Armadas buscaban tener sobre la tecnología de la compañía, específicamente para la vigilancia masiva y el desarrollo de armas 100% autónomas.

“El Departamento está gestionando activamente la integración de varios sistemas LLM en entornos gubernamentales adecuados ”, declaró el funcionario en diálogo con Bloomberg. “Ya se han iniciado los trabajos de ingeniería en estos sistemas y esperamos que estén disponibles para su uso operativo muy pronto”.

Anthropic - conducida por Dario Amodei - intentó fijar límites explícitos en el acuerdo. Entre ellos, una cláusula para impedir que su inteligencia artificial fuera utilizada en tareas de vigilancia masiva sobre ciudadanos estadounidenses o en sistemas de armas capaces de disparar sin intervención humana. El Pentágono no aceptó esas condiciones y la negociación terminó por romperse.

Es en ese momento que ingresó un nuevo jugador: OpenAI cerró su propio acuerdo con el Pentágono, mientras que el Departamento de Defensa —rebautizado durante la administración Trump como Departamento de Guerra— también firmó con xAI, la empresa de Elon Musk, para incorporar Grok en sistemas clasificados.

Con ese giro, la salida de Anthropic de los flujos de trabajo del Pentágono empieza a tomar forma irreversible. Aunque en las últimas semanas circularon versiones sobre una posible recomposición, el desarrollo de nuevas soluciones por parte del Gobierno sugiere que Washington ya decidió seguir otro camino. Además, la tensión entre ambos actores sigue vigente, ya que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, nunca revocó la declaración de Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro", una etiqueta que suele reservarse para actores extranjeros adversarios y el conflicto se desarrolla en el plano judicial.

Anthropic solicita a la Justicia de EEUU la suspensión de la designación como "riesgo para la cadena de suministro"

Anthropic profundizó su ofensiva judicial contra el gobierno Trump luego de ser catalogada como un "riesgo para la cadena de suministro". Una semana atrás, la empresa de IA presentó ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos un recurso para frenar de manera provisoria la medida comunicada por el Pentágono.

Con esa movida, la compañía detrás de Claude busca que la decisión quede suspendida mientras sigue otro carril del litigio: la revisión judicial de fondo sobre la validez de esa designación.

El nuevo planteo llegó después de varias semanas de fricción por las limitaciones impuestas al uso de sus herramientas de IA dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En paralelo, la empresa ya había advertido que esa etiqueta podría tener un costo económico multimillonario.

En el escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones, la firma sostuvo que la medida vinculada a la cadena de suministro militar le generaría un “daño irreparable” si continuara vigente durante el proceso judicial.

En esa misma presentación, los abogados de la compañía remarcaron que el impacto financiero podría ser de gran magnitud. "Según la mejor estimación de Anthropic, para 2026, las acciones adversas del gobierno corren el riesgo de perder cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, en ingresos", escribieron los representantes legales de la empresa.