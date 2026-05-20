EEUU planea reducir las fuerzas militares destinadas a la seguridad de la OTAN

La medida obligaría a revisar el Modelo de Fuerzas de la OTAN, una de las prioridades del Pentágono. Se trata de un protocolo para cubrir emergencias en los países miembros en momentos de escaladas y hostilidades.

La medida obligaría a revisar el Modelo de Fuerzas de la OTAN, una de las prioridades del Pentágono.

EEUU planea reducir las fuerzas militares disponibles para ayudar a la OTAN , en medio de una crisis bélica mundial. Se trata de un conjunto de capacidades para las naciones europeas de la alianza en una crisis importante

La confirmación trascendió de tres fuentes familiarizadas con el asunto en diálogo con Reuters y remite al Modelo de Fuerzas de la OTAN , bajo el cual los países miembro identifican un conjunto de potencias militares disponibles que podrían activarse durante un conflicto o crisis importante.

Al mismo tiempo, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estará en Suecia para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica, donde "se debatirá la necesidad de aumentar la inversión en defensa y una mayor distribución de la carga dentro de la Alianza", según explicó el Departamento de Estado a la Agencia Ansa.

Marrk Rutte OTAN.jpg El secretario Rubio se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con la reducción del compromiso estadounidense como uno de los posibles temas a abordar. @NATO

La revisión de este modelo es una de las prioridades del Pentágono de cara a la reunión de jefes de Estado de la OTAN que se celebrará en Turquía en julio. La esperada retirada se produce en medio de las crecientes tensiones entre Donald Trump y la Alianza Atlántica, junto a las reducciones de tropas estadounidenses en Europa. Washington anunció en las últimas semanas una disminución de 5.000 soldados en Alemania y "retrasó el despliegue" de tropas en Polonia.

El Senado de EEUU aprobó limitar los poderes bélicos de Donald Trump contra Irán

El Senado de EEUU aprobó una resolución sobre poderes de guerra que pondría fin a las hostilidades contra Irán, a menos que el presidente Donald Trump obtenga la autorización del Congreso. La votación fue de 50 a 47 y remite a una ley de los 70 que exige que el Presidente debe pedir autorización al Congreso para emprender acciones militares durante 60 días. Ahora resta que el proyecto pase por la Cámara de Representantes, mayormente republicana.

El resultado fue una victoria para los legisladores que defendieron que el Congreso, y no el Presidente, debería tener la facultad de enviar tropas a la guerra, tal como lo estipula la Constitución. Sin embargo, se trató únicamente de una votación de procedimiento y la resolución enfrenta grandes obstáculos antes de entrar en vigor.

Aunque finalmente sea aprobada por el Senado de 100 miembros, la resolución también debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y obtener mayorías de dos tercios tanto en la Cámara como en el Senado para sobrevivir a un posible veto de Trump.