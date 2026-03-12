Anthropic solicita a la Justicia de EEUU la suspensión de la designación como "riesgo para la cadena de suministro"

La empresa dispuso dos estrategias judiciales paralelas: mientras busca la impugnación de la medida del Pentagono, también intenta suspender temporalmente la decisión, para evitar pérdidas valuadas en miles de millones de dólares.

Anthropic y un nuevo capítulo en su batalla con el gobierno de Trump.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic avanzó en una nueva estrategia judicial contra la designación como "riesgo para la cadena de suministro" hecha por el gobierno de Donald Trump. El pasado miércoles, la compañía de Silicon Valley presentó ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos un recurso para suspender la medida informada por el Pentagono. Así, la creadora de Claude busca que la decisión quede en pausa mientras avanza en otro frente del litigio, con la revisión judicial del caso,

El nuevo pedido judicial llega tras varias semanas de tensiones vinculadas a las restricciones tecnológicas impuestas al uso de sus herramientas de inteligencia artificial por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y luego de que la compañía advirtiera que la designación podría costarle miles de millones de dólares en ingresos . Es que, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth , encabezó el cruce con la firma y la declaró como un "riesgo", dispuso que tanto el Pentágono como sus contratistas dejen de utilizar los productos de la empresa .

En la presentación elevada el miércoles ante el tribunal de apelaciones, Anthropic sostuvo que la designación vinculada a la cadena de suministro militar provocaría un “daño irreparable” para la empresa.

De acuerdo con el documento judicial, la decisión ya generó preocupación entre sus clientes corporativos. La firma indicó que más de 100 clientes empresariales se pusieron en contacto con la compañía para pedir explicaciones tras conocerse la medida.

El conflicto se originó cuando Anthropic estableció estrictos límites sobre el uso de sus modelos para crear sistemas de vigilancia masiva o armas totalmente autónomas.

En este escenario, los abogados de Anthropic advirtieron que el impacto financiero podría ser significativo si la decisión del gobierno se mantiene . "Según la mejor estimación de Anthropic, para 2026, las acciones adversas del gobierno corren el riesgo de perder cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, en ingresos ", escribieron los representantes judiciales de la firma de inteligencia artificial.

En paralelo a la solicitud presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, la compañía inició esta semana otra acción judicial en un tribunal federal de California. El objetivo es impugnar formalmente su inclusión en la lista negra del Pentágono.

La denuncia de Anthropic

El enfrentamiento entre Anthropic y el gobierno de Donald Trump volvió a escalar en los tribunales y dejó en evidencia que la discusión sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial está cada vez más atravesada por disputas políticas. En medio del conflicto con la administración republicana, la empresa detrás del chatbot Claude presentó una demanda federal contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otras agencias gubernamentales para impugnar la decisión oficial de clasificar a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro”.

La designación fue cuestionada públicamente por el CEO de la firma, Dario Amodei, quien respondió a la categorización emitida por el gobierno estadounidense.

"No creemos que esta acción sea jurídicamente válida y no vemos otra opción que impugnarla ante los tribunales. El lenguaje empleado por el Departamento de Guerra en la carta", respondió - el pasado jueves - Amodei a la categorización del gobierno de Trump.

Dario Amodei 1 Dario Amodei, uno de los principales enemigos públicos del gobierno de Trump.

En esa línea, el ejecutivo profundizó sus objeciones legales y cuestionó el alcance de la medida.

"En ese sentido, detalló: "La carta del Departamento tiene un alcance limitado, debido a que la ley pertinente ( 10 USC 3252 ) también lo es. Su propósito es proteger al gobierno, no sancionar a un proveedor; de hecho, la ley exige que el Secretario de Guerra utilice los medios menos restrictivos necesarios para lograr el objetivo de proteger la cadena de suministro".

La demanda fue presentada el pasado lunes ante un tribunal federal de California y solicita que un juez anule la designación. Además, el recurso judicial pide impedir que las agencias federales apliquen esa clasificación mientras se resuelve el litigio.

“La Constitución no permite que el gobierno ejerza su poder para castigar a una empresa por su libertad de expresión (...) Anthropic recurre al Poder Judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal de represalias del Ejecutivo", declaró la empresa en su denuncia, según consignó el medio especializado Wired.